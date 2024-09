Meemoo est une organisation à but non lucratif financée par le gouvernement flamand et axée sur la préservation de l'histoire de Flandre. Nico Verplancke, directeur général, nous explique : « Nous œuvrons avec environ 160 organisations des médias en Flandre, notamment des diffuseurs publics et régionaux, ainsi que des centres artistiques et d'autres institutions historiques, pour numériser les archives historiques. Ce contenu est très varié : on y trouve des représentations théâtrales, des images de grève ou encore des discours des années 40. »

Déjà très vaste, l'archive meemoo contient environ 19 Po de données (et ce volume croît de 2 Po par an environ). Meemoo met ce matériel à la disposition des citoyens de Flandre de diverses façons, en collaborant avec des organisations culturelles, de protection du patrimoine et des médias pour mener des projets visant à préserver et célébrer la riche histoire de la région. L'un des projets phares de meemoo est The Archive for Education.

« Notre projet The Archive for Education est l'un des canaux que nous utilisons pour donner vie aux archives de nos partenaires de contenu », explique Nico Verplancke. « Nous pensons que le matériel audiovisuel constitue un excellent moyen pour les enseignants d'intéresser la jeune génération, C'est un mode de transmission du savoir bien plus naturel que d'expliquer les choses sur un tableau noir. »

« La plateforme connaît un vrai succès. Le nombre d'enseignants et d'élèves qui l'utilisent, tout comme le volume de matériel audiovisuel disponible, ne cesse de croître », dit-il. Cependant, comme c'est souvent le cas, le succès de la plateforme a aussi mis en lumière que son infrastructure interne d'origine allait rapidement être dépassée.