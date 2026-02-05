IBM Turbonomic aide Maximus à réduire le gaspillage de ressources, à diminuer les coûts et à offrir de meilleurs services aux communautés
Maximus, dont le siège est à Tysons, en Virginie, est un partenaire de confiance dans le domaine de la technologie gouvernementale, aidant les agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales à fournir des services essentiels à des millions de personnes. Mais après avoir migré vers le cloud selon une approche dynamique, l'entreprise s'est posée une question cruciale : comment garantir l'efficacité lorsque des milliers de serveurs sont surdimensionnés et sous-utilisés ? Les workloads étant répartis sur plus de 4 000 serveurs cloud sur des centaines de comptes cloud, les enjeux étaient élevés, car chaque inefficacité pouvait entraîner un gaspillage de dollars. Alors que ses outils cloud natifs fournissaient des informations (des faux positifs) qui ont été identifiés, les progrès ont été ralentis. Maximus avait besoin d'un moyen plus intelligent et automatisé de dimensionner correctement les ressources, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle sans compromettre la prestation de services.
Pour relever ses défis liés à l’optimisation du cloud, Maximus s’est associé à IBM pour mettre en œuvre IBM Turbonomic, une plateforme d’automatisation informatique alimentée par l’IA qui est devenue un facteur clé de l’efficacité opérationnelle. La capacité de Turbonomic à intégrer de multiples sources de données et à fournir des informations exploitables a permis à Maximus de redimensionner l'infrastructure, d'éliminer le gaspillage des ressources et d'améliorer les performances. Ses capacités ont permis aux ingénieurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tandis que les fonctionnalités personnalisées de regroupement et de politique garantissaient que les décisions soient alignées sur les niveaux d'application. IBM a travaillé en étroite collaboration avec Maximus pour adapter la solution, transformant les processus manuels et réactifs en optimisations automatisées et proactives. Comme l'a fait remarquer Chris Ray, vice-président de la technologie cloud chez Maximus, « Turbonomic nous a donné la visibilité dont nous avions besoin pour optimiser les dépenses et améliorer la performance à l’échelle. Avec plus de 1 000 types d'instances de calcul répartis chez les principaux fournisseurs de cloud, utiliser la technologie pour évaluer la bonne option est le seul moyen de suivre le rythme. »
La transformation des opérations dans le cloud et la mise en œuvre d'IBM Turbonomic ont permis à Maximus de réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts mesurables. L’entreprise a éliminé le surprovisionnement, rationalisé l’allocation des ressources et amélioré les performances des applications — améliorant la prestation de services pour ses clients gouvernementaux. Avec les nouvelles capacités en place, les ingénieurs se concentrent désormais sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tandis que Turbonomic veille à ce que les workloads reçoivent les ressources dont elles ont besoin. Chris Ray poursuit : « Cette optimisation a le potentiel de générer des économies importantes et continues. » Si vous pouvez réduire les coûts de calcul et de stockage de quelques centimes par heure, sur des milliers de ressources fonctionnant 24 heures sur 24 et 365 jours par an, cela représente des sommes très importantes". Marie Russell, vice-présidente du partenaire stratégique mondial d’Acceleration, a déclaré : « IBM s’est révélé être un conseiller et un partenaire de confiance. Turbonomic est l’outil de soutien dont notre Entreprise avait besoin — automatisant le bon dimensionnement à l’échelle, améliorant les Opérations et renforçant la performance afin que nos ingénieurs puissent se concentrer sur les résultats de mission pour les citoyens que nous servons. »
Au-delà de l'impact financier, Maximus a renforcé sa capacité à fournir un accès transparent et équitable aux services critiques dans l'ensemble des entités de gouvernement. En perspective, Maximus prévoit d’étendre l’adoption de Turbonomic à l’échelle mondiale et de mettre en œuvre sa version autorisée FedRAMP, disponible sur le FedRAMP Marketplace, pour soutenir les clients fédéraux. Chris Ray déclare : « Turbonomic n'est pas seulement un outil, c'est un catalyseur de changement culturel et opérationnel. Cela permet à nos ingénieurs d’évaluer et de corriger plus rapidement des charges de travail mal dimensionnées, réduisant ainsi les problèmes potentiels de production, les coûts, et dans certains cas les deux en même temps. »
Maximus, fondée en 1975 et basée à Tysons, en Virginie, propose des services et solutions technologiques qui aident les agences gouvernementales à mettre en œuvre des programmes essentiels aux citoyens. Au service de clients fédéraux, étatiques et locaux, Maximus se concentre sur l’amélioration de la prestation des services publics grâce à l’innovation et à l’efficacité opérationnelle.
IBM Turbonomic® est une plateforme alimentée par l’IA qui analyse en continu la demande des applications et génère des recommandations exploitables et automatisables pour les modifications des ressources de calcul, de stockage et de réseau afin d’assurer la performance tout en optimisant les coûts. En intégrant plusieurs sources de données et actions recommandées, Turbonomic permet aux entreprises d’automatiser les décisions en matière de Ressources, d’éliminer les gaspillages, d’assurer la performance et d’améliorer l’efficacité opérationnelle dans les environnements hybrides et multicloud.
