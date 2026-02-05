La transformation des opérations dans le cloud et la mise en œuvre d'IBM Turbonomic ont permis à Maximus de réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts mesurables. L’entreprise a éliminé le surprovisionnement, rationalisé l’allocation des ressources et amélioré les performances des applications — améliorant la prestation de services pour ses clients gouvernementaux. Avec les nouvelles capacités en place, les ingénieurs se concentrent désormais sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tandis que Turbonomic veille à ce que les workloads reçoivent les ressources dont elles ont besoin. Chris Ray poursuit : « Cette optimisation a le potentiel de générer des économies importantes et continues. » Si vous pouvez réduire les coûts de calcul et de stockage de quelques centimes par heure, sur des milliers de ressources fonctionnant 24 heures sur 24 et 365 jours par an, cela représente des sommes très importantes". Marie Russell, vice-présidente du partenaire stratégique mondial d’Acceleration, a déclaré : « IBM s’est révélé être un conseiller et un partenaire de confiance. Turbonomic est l’outil de soutien dont notre Entreprise avait besoin — automatisant le bon dimensionnement à l’échelle, améliorant les Opérations et renforçant la performance afin que nos ingénieurs puissent se concentrer sur les résultats de mission pour les citoyens que nous servons. »

Au-delà de l'impact financier, Maximus a renforcé sa capacité à fournir un accès transparent et équitable aux services critiques dans l'ensemble des entités de gouvernement. En perspective, Maximus prévoit d’étendre l’adoption de Turbonomic à l’échelle mondiale et de mettre en œuvre sa version autorisée FedRAMP, disponible sur le FedRAMP Marketplace, pour soutenir les clients fédéraux. Chris Ray déclare : « Turbonomic n'est pas seulement un outil, c'est un catalyseur de changement culturel et opérationnel. Cela permet à nos ingénieurs d’évaluer et de corriger plus rapidement des charges de travail mal dimensionnées, réduisant ainsi les problèmes potentiels de production, les coûts, et dans certains cas les deux en même temps. »