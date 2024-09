En 2018, lorsque le nouveau directeur financier Ali Haji a rejoint Mawgif, il s’est inquiété du fait que les données générées par ces transactions de stationnement n’étaient pas capturées ou utilisées efficacement. Il s’est appuyé sur une grande expérience du secteur, après avoir travaillé pour l’une des plus grandes sociétés du Royaume-Uni et d’Europe.

« Je préfère travailler plus intelligemment plutôt que redoubler d’efforts, et j’avais l’habitude d’avoir des informations à portée de main, explique Ali Haji, directeur financier et membre du conseil d’administration de Mawgif, qui a travaillé auparavant pour une grande entreprise britannique chargée des opérations de stationnement pour les aéroports d’Heathrow et de Gatwick. Lors de la clôture du mois, je devrais être en mesure de vérifier et de finaliser les comptes financiers du mois précédent en quatre jours. » Or, A. Haji a découvert qu’il fallait 20 jours à Mawgif pour préparer son rapport mensuel.

Le personnel de Mawgif exportait des données à partir de différentes bases de données, téléchargeait des fichiers PDF et saisissait manuellement les informations dans des tableurs Microsoft Excel. Le processus était sujet à des doublons et à des erreurs de calcul qui rendaient difficile le rapprochement des incohérences.

Les longs retards dans la production des rapports financiers et opérationnels avaient aussi des conséquences sur le plan stratégique. En raison de sa croissance rapide et de sa quête de nouvelles opportunités commerciales, Mawgif avait besoin de données actuelles et complètes pour prendre des décisions quant au choix de nouveaux sites, à l’attribution de contrats et à l’établissement de prévisions métier.

« Avec plus de 4 000 machines de stationnement et parcmètres, c’est un peu comme dans un casino où l’on doit contrôler chaque transaction, explique A. Haji. J’ai procédé à un examen complet du système opérationnel et financier afin de voir comment nous pouvions capturer et auditer chaque transaction. Ce ne fut pas une mince affaire. »

Au Royaume-Uni, A. Haji s’est appuyé sur les logiciels analytiques d’IBM en vue de rationaliser la planification et l’établissement des rapports opérationnels et financiers. « L’une des premières choses que j’ai faites lorsque je suis arrivé chez Mawgif à Jeddah, en Arabie saoudite, a été d’appeler le partenaire commercial IBM, 1Direction Global, à Riyad, qui possède une solide expérience des solutions analytique d’IBM. »

« Mawgif rencontrait des difficultés avec les tableurs et ne disposait pas de chiffres réels lorsque l’équipe financière se réunissait avec la direction et le conseil d’administration, explique Bhupendra Berdia, cofondateur et directeur général de 1Direction Global. Lorsque nous avons été contactés, nous avons immédiatement entamé des discussions et des séances de regroupement d’informations. »

Le temps était compté, surtout lorsqu’il a été soupçonné qu’en raison de l’incapacité à capturer les données transactionnelles en temps réel, il y avait un risque qu’un certain montant de recettes de stationnement soit volé. « Chaque jour qui passait était source d’inquiétude pour moi, confie A. Haji. J’ai demandé à Bhupendra : “Comment pouvons-nous résoudre ce problème le plus rapidement possible ?” »