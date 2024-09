« Matrix Holograms démocratise les cours particuliers en les rendant accessibles aux écoles publiques américaines et aux pays à faible revenu grâce à des hologrammes alimentés par l’IA. Notre mission est de démocratiser l'éducation habituellement réservée aux 1 % les plus riches grâce à une plateforme éducative de classe mondiale tout en tirant parti de l'IA.

Notre système modifie de manière dynamique l'orientation de l'apprentissage, en s'adaptant constamment au niveau de chaque élève. Cela garantit ainsi une éducation personnalisée, interactive et inclusive, puisqu'elle offre aux élèves de tous horizons des chances égales d'apprendre et de se développer. Grâce à l’IA générative, les élèves peuvent engager des conversations en direct avec l’hologramme. Notre engagement en faveur d’une IA éthique garantit que nos modèles sont formés sur des données soigneusement sélectionnées et à soumises à notre validation permanente. Cette approche systématique permet à notre plateforme d’IA de fournir une formation impartiale lorsque nous exploitons IBM watsonx.ai, Watson Assistant et Watson Discovery.

Notre système d’IA a le potentiel de détecter l’engagement et les émotions des élèves, ce qui lui permet d’ajuster la diffusion du contenu pour améliorer les résultats d’apprentissage. Notre plateforme d'IA est polyvalente et s'adapte aussi bien à des sites Web, des hologrammes ou de la réalité virtuelle.

Matrix s’engage à donner aux élèves de tous horizons les moyens de réaliser leur potentiel infini, en leur fournissant la capacité de transformer leur vie et de contribuer au progrès social à l’échelle mondiale. »



Stephanie Soetendal

fondatrice et PDG

de Matrix Hologram