« Mastech InfoTrellis, leader dans la conception et la fourniture de solutions de transformation numérique et de gestion des données, est impressionné par l’approche adoptée par IBM avec watsonx.data. Nous sommes convaincus que des capacités telles que l’accès aux données en libre-service, tout en garantissant la sécurité et la conformité grâce à une gouvernance centralisée et à l’application automatisée de politiques locales, sont essentielles pour renforcer les capacités de nos clients à activer leurs données non structurées et structurées à l’échelle et en temps voulu, afin de révéler tout leur potentiel en matière de prise de décision. »

— Kevin Burnley

Directeur commercial

Mastech InfoTrellis