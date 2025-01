Le groupe Marcegaglia s’appuie principalement sur une infrastructure sur site, tout en utilisant le cloud en mode software-as-a-service pour les applications qui nécessitent des compétences spécifiques et des services de sécurité informatique pour lesquels la société fait généralement appel à des tiers. Au cours des deux dernières années, le logiciel utilisé s’est développé et a été plus largement adopté. De plus, grâce à la mise en place d’une méthode de travail intelligente, la collaboration est devenue de plus en plus importante.

L’application centrale qui accompagne l’entreprise est représentée par SAP HANA, mais le client a récemment ressenti le besoin de renouveler cette infrastructure technologique, socle de l’ERP. L’objectif : concevoir une architecture matérielle, logicielle et middleware capable de garantir la continuité des activités et d’atteindre des niveaux de performance adaptés à la criticité des services fournis, ainsi que la prise en charge et la sécurité de sa chaîne logistique et de production.

Suite à la réalisation minutieuse d’une analyse de faisabilité par IBM en collaboration avec un partenaire commercial, une comparaison technique et économique a été menée, conduisant à l’identification de la plateforme IBM Power comme la meilleure par rapport à la nécessité de prendre en charge le système SAP HANA utilisé par Marcegaglia à l’échelle mondiale.

Une solution a été choisie pour fournir une prise en charge constante au fil du temps plutôt qu’une plus grande flexibilité. IBM, grâce à son écosystème de partenaires, a assuré l’intégration et la production de systèmes et d’environnements d’exploitation connexes, garantissant ainsi une infrastructure technologique solide et fiable.