La modernisation des processus et l’accélération de la mise en œuvre de l’approche agile sont des éléments clés qui permettent aux entreprises d’apporter une valeur ajoutée en permanence et de rester compétitives sur le marché. Pour Lowe’s (lien externe à ibm.com), ces facteurs sont devenus déterminants pour accélérer la mise sur le marché, renforcer l’alignement stratégique et augmenter la productivité des équipes.

Lowe’s est l’un des plus grands détaillants de produits de rénovation au monde. Fondé en 1921, Lowe’s est passé d’un petit magasin à North Wilkesboro, en Caroline du Nord, à une entreprise internationale comptant plus de 300 000 associés engagés à aider les propriétaires, les locataires et les professionnels dans l’amélioration de leurs maisons et de leurs entreprises.

En 2017, l’équipe de direction informatique de Lowe’s a reconnu que des changements étaient nécessaires au sein de l’organisation technologique pour que l’entreprise accélère la création de valeur et de favoriser une croissance durable.

Les responsables informatiques souhaitaient maîtriser l’ensemble des éléments ayant une incidence sur l’expérience client, en particulier l’architecture, le développement et les performances. Ils voulaient obtenir un retour d’information précoce de la part de leurs collaborateurs et prendre des décisions en temps réel, en se concentrant sur des livraisons incrémentales et modulaires. Les dirigeants ont cherché à changer la façon dont l’organisation gérait la livraison, en ne mesurant plus les résultats et l’activité, mais plutôt la valeur tangible fournie.

« Nous voulions nous approprier les expériences qui comptent, créer plus rapidement de la valeur et fonctionner en nous concentrant sur la valeur », explique Kelley Wendelborn, directrice Technology Business Management chez Lowe’s.

Pour atteindre ces objectifs, l’organisation devait adopter une méthodologie agile. Toutefois, à l’époque, seules quelques équipes d’ingénierie et de livraison appliquaient les méthodes agiles.

« À l’époque, il s’agissait d’un effort local », a déclaré Anita Selman, responsable principale Technology Business Management chez Lowe’s. « Mais nous commencions à nous pencher sur la gestion des produits et la façon dont nos processus opérationnels devaient changer pour prendre en charge un modèle de produit, ainsi qu’une livraison agile. »