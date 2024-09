La solution Lightship est une plateforme d’opérations sur le terrain qui aide les organisations à naviguer dans leurs données pour trouver les informations qui permettent de prendre des décisions plus judicieuses et plus sûres. La réaction à un événement indésirable de grande ampleur, qu’il s’agisse d’un incendie de forêt ou d’une marée noire industrielle, nécessite un travail d’équipe : les personnes se mobilisent pour faire le point sur la situation et agir rapidement. La plateforme Lightship, qui s’exécute sur IBM® Cloud, capture les données non structurées et les stocke dans un référentiel centralisé. Sur la base des règles définies par l’organisation qui l’utilise, les algorithmes de la solution déterminent automatiquement les informations les plus pertinentes pour chaque utilisateur sur le terrain et les transmettent sous la forme d’une séance d’information personnalisée sur un appareil mobile.