« Krozak Information Technologies fournit des solutions informatiques de qualité, notamment des solutions technologiques et managériales avancées. L'entreprise a joué un rôle essentiel dans la transformation numérique des organisations du Maryland, notamment de plusieurs agences gouvernementales.' Notre mission est d'aider nos clients à automatiser leurs processus de données et d'analyse afin de tirer parti de la richesse de leurs informations pour obtenir des informations exploitables. »

En collaboration avec IBM, nous sommes heureux de proposer watsonx.data à nos clients pour assurer l'accès à toutes leurs données, qu'elles soient structurées ou non, dans tous les environnements. Nous mesurons la valeur de watsonx.data pour rassembler ces informations et ainsi mettre à l'échelle l'IA et capturer les tendances et les divergences, contribuant à optimiser les services d'assistance de nos clients.

En outre, nous constatons la valeur des capacités de gouvernance de watsonx.data et la manière dont elles peuvent contribuer à garantir des données de la plus grande qualité qui soit pour nos clients gouvernementaux, qui nécessitent un niveau de sécurité supplémentaire.

Grâce à des années d'expérience dans l'élaboration de stratégies informatiques sur mesure, Krozak comprend que les données peuvent se trouver dans des environnements, des systèmes et des technologies différents. Pour aider nos clients gouvernementaux à se transformer numériquement, il est essentiel de veiller à ce qu'ils puissent facilement collaborer et interagir avec d'autres entités gouvernementales ; une ouverture de l'infrastructure informatique est donc nécessaire. À présent, avec watsonx.data, nous sommes en mesure de fournir des normes ouvertes pour prendre en charge de nombreux environnements de données, d'analytique et de cloud. Nos clients peuvent optimiser leurs propres informations exploitables et désormais collaborer avec d'autres entités pour prendre les décisions qui s'imposent en temps réel. »





Joseph Krozak

Vice-président et directeur technique

Krozak Information Technologies