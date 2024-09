Pour chaque minute d’indisponibilité du site Web Cherry, l’entreprise perdait des clients importants. Il fallait agir rapidement pour stabiliser la plateforme. L’équipe IBM Consulting Services, dont les architectes d’entreprise senior d’Hybrid Cloud Management et d’autres professionnels expérimentés, a collaboré avec la direction de Kotak Cherry pour mettre en place une stratégie de stabilité afin de disposer d’une plateforme robuste, résiliente et prête à évoluer.

Le plan d’action a commencé par la stabilisation des services de gestion des applications et des performances des applications. Vint ensuite une évaluation de bout en bout de l’architecture et une refonte de sa conception. Ces étapes transformatrices se sont traduites par des parcours utilisateur plus conviviaux et une meilleure expérience client, ainsi qu’un reporting des performances du site plus cohérent.

« Grâce au soutien sans faille d’IBM, nous avons amélioré la stabilité de l’application », explique Vishal Bhatia. « Ils nous ont accompagnés dans la révision de l’architecture, la conception Web et le développement du back-end. Ils nous ont également aidés à nettoyer la base de code, à écrire les wrappers d’API pour les services tiers, à mettre en place un disjoncteur et à passer à la conteneurisation. »

IBM Consulting a travaillé sur l’évolutivité de l’architecture avec des solutions ciblées telles que les technologies sans serveur et d’autres produits qui utilisent les ressources plus efficacement, notamment Quarkus. IBM a également aidé à migrer des solutions anciennes vers des services cloud alternatifs et adaptés.

La plateforme Kotak Cherry fonctionne entièrement sur AWS Cloud. « J’ai pu constater le savoir-faire d’IBM en matière architecturale et la qualité des ressources que l’équipe de livraison nous a apportées », observe V. Bhatia. « Lorsqu’un obstacle se présentait, nous savions pouvoir compter sur IBM pour le surmonter et soutenir notre équipe opérationnelle. »

Outre des performances plus stables du site Web et des transitions plus fluides entre les pages, la fidélité des clients de Cherry s’est renforcée. « Maintenant, nous pouvons poursuivre l’intégration de nouveaux produits à la plateforme », conclut Vishal. « Cela permettra aux clients de bénéficier de notre portefeuille multi-actifs complet. »

Pour se préparer à la croissance de l’entreprise, Kotak Cherry a adopté des technologies numériques comme le DevOps et une architecture basée sur les microservices élastique, résiliente et prête à répondre à la demande d’un hyperscaler. « Nous travaillons avec l’équipe IBM sur l’évolutivité », explique V. Bhatia. « Ainsi, lorsque nous aurons 10 fois plus de trafic, notre système sera prêt à gérer la charge de manière fiable. »