Mettre en œuvre de S/4HANA pour une standardisation améliorée et une gouvernance renforcée
Kobe Steel a mis en œuvre des processus métier et des systèmes centraux optimisés individuellement pour chaque segment de ses diverses opérations, notamment acier, aluminium, forgeage, soudage, gros équipements, ingénierie, engins de chantier et alimentation électrique.
Bien que l’ERP SAP ait été introduit dans le service de comptabilité du siège, le système s’est compliqué en raison de quelque 400 modules complémentaires dans le seul domaine de la comptabilité de l’administration centrale. Des problèmes liés aux mises à niveau de version et à la maintenabilité sont ainsi apparus, qui ont entravé la modernisation. En outre, le traitement comptable était réparti entre plusieurs systèmes et les formulaires étaient produits sur papier, nuisant à la normalisation et à l’efficacité des opérations.
À l’approche des dates de maintenance SAP, il était difficile de réagir rapidement aux changements dans l’entreprise et d’anticiper l’avenir avec les systèmes vieillissants en place. Il était urgent de créer une nouvelle base ERP commune pour accélérer la transformation numérique (DX) au sein de l’entreprise.
Kobe Steel a réorganisé ses systèmes centraux vieillissants et fragmentés pour créer une plate-forme ERP à l’échelle de l’entreprise dénommée KOBELCO-SAP. IBM a apporté son soutien tout au long du processus, de la conception à la mise en œuvre et à l’adoption, et a également joué un rôle central dans la gestion du projet. L’agencement des processus opérationnels et des fonctions du système a été entièrement repensé autour de S/4HANA, qui est le dernier produit de SAP. La transformation opérationnelle a été menée en utilisant des fonctions standard basées sur le principe F2S (Fit to Standard).
Au départ, il était prévu que chaque département exécute le projet de mise en œuvre de SAP individuellement, mais au vu des coûts d’implémentation et de maintenance, il a été décidé de réaliser l’opération de manière simultanée selon une configuration en une seule instance où les trois divisions –Ingénierie, Énergie et Administration centrale – partageraient un seul environnement SAP. En tant que responsable de programme auprès des fournisseurs, IBM a favorisé l’unification des politiques de mise en œuvre, des méthodes de gestion et des principaux systèmes de conception et d’exploitation, contribuant ainsi à créer un consensus entre les divisions pour des opérations réussies.
En termes d’infrastructure, les systèmes centraux ont été construits sur AWS avec des serveurs installés dans deux régions pour assurer à la fois la sécurité et la prévention des catastrophes. En confiant la gestion des serveurs à AWS, la charge opérationnelle et les coûts informatiques ont également été réduits.
Ce projet était la première initiative interfonctionnelle de standardisation ERP de Kobe Steel. Les opérations de production du nouveau système utilisant KOBELCO-SAP se sont déroulées sans accroc, résolvant avec succès les principaux problèmes structurels auxquels Kobe Steel était confronté.
Plus précisément, le taux d’utilisation des fonctionnalités standard de SAP a augmenté de manière significative, passant de 6 à 82 %. Dans la comptabilité du siège, le nombre de modules complémentaires, soit 400 au départ, a été ramené à 100. Grâce à cette standardisation poussée, les coûts de développement et de maintenance ont été considérablement réduits, et la flexibilité a été accrue pour les mises à jour et les extensions futures des versions.
Dans le même temps, grâce à la numérisation des formulaires et des opérations de règlement en ligne, l’entreprise a abandonné sa culture papier et constaté une forte adhésion aux modes de travail flexibles. Les tâches de coopération et de confirmation des différents services sont devenues inutiles grâce à l’intégration de systèmes d’administration centrale autrefois distincts, et l’accès aux données en temps réel a été possible, réduisant les temps d’attente. En outre, l’introduction de workflows et la refonte du système de gestion principal a permis de renforcer la gouvernance et le contrôle des activités.
À noter que tout au long de cette initiative, même chez Kobe Steel qui fonctionne par divisions opérationnelles, le service de planification informatique a joué un rôle central dans la maintenance et l’exploitation d’une infrastructure commune à l’échelle du groupe dans le domaine des applications. Le service a soutenu la transformation tout en coopérant avec le service comptable et chaque division opérationnelle. Jusqu’à présent, l’entreprise soutenait une infrastructure commune dans les domaines de l’infrastructure et de la sécurité de l’information, mais la mise en place d’un nouveau système de gouvernance à la suite de ce projet a produit des résultats considérés par Kobe Steel comme l’une de ses réalisations les plus importantes.
De plus, avec le développement d’une infrastructure centrale, un système est désormais en place qui peut répondre en douceur aux politiques DX de nouvelle génération telles que l’utilisation future de l’IA et l’analyse avancée des données. En tant que partenaire de promotion DX de Kobe Steel, IBM continuera à soutenir la transformation en appliquant les méthodes de gestion de programme IBM à des domaines d’application autres que SAP, en plus de son soutien continu à l’exploitation et à la maintenance.
Kobe Steel, Ltd.est une société japonaise de fabrication de produits métallurgiques fondée en 1905, structurée autour de trois segments : les matériaux telles que l’acier et l’aluminium, les activités mécaniques telles que les machines et gros équipements, l’ingénierie, les engins de chantier et autres, et l’alimentation électrique. Par l’intermédiaire de ces segments, l’entreprise contribue à la résolution des problèmes sociaux et au développement des secteurs d’activité, avec de nombreuses bases au Japon et à l’étranger pour la croissance des échanges internationaux. La vision de l’entreprise est la suivante : « Nous envisageons un monde dans lequel les gens, aujourd’hui comme demain, peuvent réaliser leurs espoirs et leurs rêves tout en menant une vie sûre, sécurisée et prospère. » Il s’agit d’un principe fondamental de l’entreprise qui s’inscrit dans ses efforts en faveur de l’avènement d’une société plus durable.
