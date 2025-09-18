Ce projet était la première initiative interfonctionnelle de standardisation ERP de Kobe Steel. Les opérations de production du nouveau système utilisant KOBELCO-SAP se sont déroulées sans accroc, résolvant avec succès les principaux problèmes structurels auxquels Kobe Steel était confronté.

Plus précisément, le taux d’utilisation des fonctionnalités standard de SAP a augmenté de manière significative, passant de 6 à 82 %. Dans la comptabilité du siège, le nombre de modules complémentaires, soit 400 au départ, a été ramené à 100. Grâce à cette standardisation poussée, les coûts de développement et de maintenance ont été considérablement réduits, et la flexibilité a été accrue pour les mises à jour et les extensions futures des versions.

Dans le même temps, grâce à la numérisation des formulaires et des opérations de règlement en ligne, l’entreprise a abandonné sa culture papier et constaté une forte adhésion aux modes de travail flexibles. Les tâches de coopération et de confirmation des différents services sont devenues inutiles grâce à l’intégration de systèmes d’administration centrale autrefois distincts, et l’accès aux données en temps réel a été possible, réduisant les temps d’attente. En outre, l’introduction de workflows et la refonte du système de gestion principal a permis de renforcer la gouvernance et le contrôle des activités.

À noter que tout au long de cette initiative, même chez Kobe Steel qui fonctionne par divisions opérationnelles, le service de planification informatique a joué un rôle central dans la maintenance et l’exploitation d’une infrastructure commune à l’échelle du groupe dans le domaine des applications. Le service a soutenu la transformation tout en coopérant avec le service comptable et chaque division opérationnelle. Jusqu’à présent, l’entreprise soutenait une infrastructure commune dans les domaines de l’infrastructure et de la sécurité de l’information, mais la mise en place d’un nouveau système de gouvernance à la suite de ce projet a produit des résultats considérés par Kobe Steel comme l’une de ses réalisations les plus importantes.

De plus, avec le développement d’une infrastructure centrale, un système est désormais en place qui peut répondre en douceur aux politiques DX de nouvelle génération telles que l’utilisation future de l’IA et l’analyse avancée des données. En tant que partenaire de promotion DX de Kobe Steel, IBM continuera à soutenir la transformation en appliquant les méthodes de gestion de programme IBM à des domaines d’application autres que SAP, en plus de son soutien continu à l’exploitation et à la maintenance.