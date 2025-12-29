L’intégration menée par IBM Expert Labs a eu une incidence mesurable sur l’écosystème numérique de KIB, permettant une mise sur le marché 40 % plus rapide des services numériques et un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités pour les clients. De plus, l’intégration a permis de multiplier par quatre le débit des transactions, ce qui a facilité la gestion d’un volume élevé d’activités des clients.

Au sein de KIB, les équipes internes ont été habilitées à gérer et à exploiter de manière indépendante le middleware, garantissant ainsi la durabilité et la maîtrise à long terme de l’environnement d’intégration. La plateforme d’intégration a également contribué à réduire la latence de 60 %, offrant des interactions numériques plus rapides et plus fluides.

Cette transformation a permis à KIB d’accélérer le lancement de produits numériques, de rationaliser l’intégration des partenaires et de maintenir la conformité avec les normes réglementaires en constante évolution. Grâce à une architecture d’intégration moderne et agile, la banque est désormais en mesure d’innover plus rapidement, de se développer efficacement et d’offrir une expérience client améliorée sur tous ses canaux numériques.