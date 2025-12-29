KIB s’associe à IBM pour moderniser son environnement d’intégration, accélérer sa croissance numérique et stimuler l’innovation.
La banque KIB était confrontée à des défis croissants liés à son middleware hérité, qui entravait sa transformation numérique. La solution d’intégration obsolète créait des connexions point à point complexes, manquait de flexibilité et entraînait des coûts de maintenance élevés en raison des interventions manuelles et du codage personnalisé.
Ces limitations ralentissaient la mise sur le marché de ses produits et services, limitaient le traitement en temps réel et avaient un impact sur l’évolutivité, les performances et l’expérience client.
pour les services numériques, permettant aux clients d’accéder plus rapidement aux nouvelles fonctionnalités
prenant facilement en charge un volume élevé d’activités client
offrant des interactions numériques plus rapides et plus fluides
En étroite collaboration avec IBM Expert Labs, KIB a lancé une transformation stratégique axée sur la mise en place d’une architecture d’intégration moderne de bout en bout avec la solution IBM webMethods Hybrid Integration. Cet effort conjoint a jeté les bases d’un environnement middleware cloud natif, évolutif et hautement sécurisé, en phase avec la stratégie de croissance numérique de la banque.
IBM Expert Labs a contribué à la conception et à la mise en œuvre d’une plateforme d’intégration d’entreprise, fournissant 300 API réutilisables et créant un cadre d’open banking (système bancaire ouvert) qui a permis une collaboration transparente avec les fintechs, les sociétés financières non bancaires et les fournisseurs de services tiers. La solution a remplacé les anciens systèmes par des déploiements conteneurisés, une surveillance centralisée et une gestion optimisée des ressources, réduisant considérablement les efforts manuels et la complexité de l’intégration.
L’intégration menée par IBM Expert Labs a eu une incidence mesurable sur l’écosystème numérique de KIB, permettant une mise sur le marché 40 % plus rapide des services numériques et un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités pour les clients. De plus, l’intégration a permis de multiplier par quatre le débit des transactions, ce qui a facilité la gestion d’un volume élevé d’activités des clients.
Au sein de KIB, les équipes internes ont été habilitées à gérer et à exploiter de manière indépendante le middleware, garantissant ainsi la durabilité et la maîtrise à long terme de l’environnement d’intégration. La plateforme d’intégration a également contribué à réduire la latence de 60 %, offrant des interactions numériques plus rapides et plus fluides.
Cette transformation a permis à KIB d’accélérer le lancement de produits numériques, de rationaliser l’intégration des partenaires et de maintenir la conformité avec les normes réglementaires en constante évolution. Grâce à une architecture d’intégration moderne et agile, la banque est désormais en mesure d’innover plus rapidement, de se développer efficacement et d’offrir une expérience client améliorée sur tous ses canaux numériques.
Kuwait International Bank (KIB) est un établissement financier de premier plan qui propose des solutions bancaires innovantes dans les secteurs de la vente au détail, des entreprises et de l’investissement. Engagée dans la transformation numérique et les services centrés sur le client, la banque joue un rôle clé dans l’avancement de l’écosystème financier du Koweït grâce à la technologie et à la gestion de la conformité.
