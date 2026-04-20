Renforcer la confiance et l'évolutivité : le KAFD révolutionne la gestion des identités

Le King Abdullah Financial District (KAFD) façonne l'avenir de Riyad en tant que quartier intelligent, conçu pour offrir des expériences numériques fluides aux résidents, aux commerçants et aux entreprises. Les applications mobiles et les portails communautaires sont au cœur de cette vision, permettant la mise en place de services allant de la gestion immobilière aux notifications d'événements.

Avec l'augmentation du nombre de services numériques, l'accès sécurisé et unifié est devenu critique, non seulement pour des raisons de commodité, mais aussi de conformité et de confiance. Cependant, la solution d’authentification unique (SSO) du KAFD ne parvenait pas à suivre le rythme des normes de sécurité modernes ou de l’écosystème d’applications en pleine expansion.

Chaque nouvelle intégration nécessitait un développement personnalisé, ce qui ralentissait l'intégration et augmentait les coûts. Les utilisateurs étaient confrontés à de multiples redirections et à des expériences de connexion incohérentes, tandis que l'absence de mise en œuvre centralisée des politiques augmentait les risques de conformité. Pour renforcer la sécurité et soutenir sa croissance future, le KAFD avait besoin d'une solution d'identité moderne conforme aux normes du secteur.