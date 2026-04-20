Renforcer la confiance et l'évolutivité : le KAFD révolutionne la gestion des identités

Comment le KAFD a remplacé son ancien système de connexion par une couche d'identité sécurisée et conforme aux normes, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et ouvrant la voie à la croissance future.
Le King Abdullah Financial District (KAFD) façonne l'avenir de Riyad en tant que quartier intelligent, conçu pour offrir des expériences numériques fluides aux résidents, aux commerçants et aux entreprises. Les applications mobiles et les portails communautaires sont au cœur de cette vision, permettant la mise en place de services allant de la gestion immobilière aux notifications d'événements.
Avec l'augmentation du nombre de services numériques, l'accès sécurisé et unifié est devenu critique, non seulement pour des raisons de commodité, mais aussi de conformité et de confiance. Cependant, la solution d’authentification unique (SSO) du KAFD ne parvenait pas à suivre le rythme des normes de sécurité modernes ou de l’écosystème d’applications en pleine expansion.
Chaque nouvelle intégration nécessitait un développement personnalisé, ce qui ralentissait l'intégration et augmentait les coûts. Les utilisateurs étaient confrontés à de multiples redirections et à des expériences de connexion incohérentes, tandis que l'absence de mise en œuvre centralisée des politiques augmentait les risques de conformité. Pour renforcer la sécurité et soutenir sa croissance future, le KAFD avait besoin d'une solution d'identité moderne conforme aux normes du secteur.
Afin d'offrir une expérience fluide au sein de son écosystème numérique en pleine expansion, le KAFD s'est associée à Orange Business Services et à IBM pour moderniser la gestion des identités. L’équipe a mis en œuvre IBM webMethods Hybrid Integration, reliant les systèmes CRM à Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD B2C) pour créer une couche d’identité centralisée basée sur des standards. Compatible avec OAuth 2.0 et OpenID Connect, cette solution permet une authentification sécurisée par token et des autorisations granulaires sans nécessiter de programmation personnalisée.
En orchestrant les flux de gestion des identités via webMethods, KAFD a accéléré la mise en service des nouvelles applications et mis en place un accès délégué pour la gestion immobilière. L'architecture hybride garantit la conformité dès aujourd'hui tout en offrant la flexibilité nécessaire pour de futures améliorations telles que l'authentification multifactorielle, la connexion sans mot de passe et la connexion via les réseaux sociaux, jetant ainsi les bases d'un quartier intelligent, sécurisé et évolutif.
Le SSO modernisé a apporté des améliorations mesurables en matière de sécurité et d’expérience utilisateur. Le taux de réussite des connexions est passé de 90 % à 95 %, les erreurs d'authentification ont chuté de 30 % et la plateforme n'a connu aucun incident de sécurité depuis son déploiement. L'intégration de nouvelles applications est désormais rationalisée et cohérente, ce qui élimine le développement personnalisé et réduit la complexité.
Avec trois applications B2C déjà intégrées (et d'autres prévues), cette solution offre une infrastructure d'identité sécurisée et évolutive qui soutient la vision de KAFD d'un quartier intelligent entièrement connecté. Les résidents, les visiteurs et les entreprises bénéficient d’une expérience de connexion unifiée alliant commodité et conformité. Grâce à une couche d’identité unifiée gérée par webMethods Hybrid Integration, le KAFD dispose désormais de l’infrastructure moderne nécessaire pour prendre en charge les systèmes d’accès intelligents assistés par l’IA et les futures innovations en matière d’authentification.
Le King Abdullah Financial District (KAFD) est un centre d'affaires et de style de vie de premier plan à Riyad, en Arabie Saoudite. Conçu comme un quartier intelligent, il combine technologies de pointe, infrastructures durables et services de classe mondiale pour soutenir les institutions financières, les entreprises et les habitants dans un écosystème urbain pleinement connecté.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
IBM, le logo IBM et webMethods Hybrid Integration sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.