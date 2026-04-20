Une plateforme de messagerie centralisée garantit des alertes en temps opportun, une image de marque cohérente et un engagement accru au sein de l'écosystème de quartier intelligent du KAFD.
Le King Abdullah Financial District (KAFD) est déjà reconnu comme un quartier intelligent de premier plan, offrant des services avancés aux résidents, aux visiteurs et aux entreprises. Cependant, à mesure que l'écosystème s'est développé, la gestion des notifications sur de multiples plateformes est devenue de plus en plus complexe.
Les alertes relatives à la sécurité, aux offres commerciales et aux mises à jour des services étaient gérées par des systèmes distincts, chacun ayant sa propre logique. Cela entraînait auparavant des messages redondants, une image de marque incohérente et l'absence de suivi centralisé. Les retards dans la diffusion des alertes critiques, telles que les avertissements d'incendie ou les rappels de paiement, augmentaient le risque opérationnel. Afin de préserver sa réputation d'innovation et d'améliorer l'expérience utilisateur, le KAFD avait besoin d'une solution unifiée pour orchestrer la communication sur l'ensemble des canaux.
En partenariat avec Orange Business Services, KAFD a mis en place IBM webMethods Hybrid Integration pour créer un centre de notification centralisé. Cette plateforme a consolidé les messages provenant de divers systèmes en un point de contrôle unique, en appliquant des modèles unifiés pour assurer la cohérence de la marque. Elle s'intègre aux SMS, aux e-mails, aux notifications push et à WhatsApp, garantissant une livraison fiable et un suivi en temps réel.
Grâce à une orchestration basée sur des API et à un traitement événementiel, la plateforme a permis d'éliminer les doublons et de réduire le temps d'intégration des nouveaux canaux de deux semaines à seulement deux ou trois jours. Les équipes marketing et de service peuvent désormais lancer des campagnes sans faire appel à des développeurs, ce qui améliore leur agilité et leur réactivité.
Le centre de notification centralisé a transformé la communication dans l'ensemble du district intelligent du KAFD. Le taux de réussite des livraisons est passé de 85 % à 95 %, ce qui garantit que les alertes et les mises à jour critiques parviennent aux utilisateurs de manière fiable. Désormais, tous les messages respectent un modèle et un ton uniformisés de KAFD, garantissant ainsi une cohérence totale de la marque sur l'ensemble des canaux. Le développement technique n'est mis en œuvre qu'une seule fois, ce qui réduit le temps d'intégration des nouvelles notifications de deux semaines à seulement deux ou trois jours.
Les équipes marketing et service client peuvent lancer des campagnes sans l'intervention des développeurs, ce qui améliore la flexibilité. Le suivi centralisé offre une visibilité complète sur toutes les communications reçues par un client, tandis que des messages cohérents et rapides instaurent la confiance et renforcent l’engagement avec l’écosystème numérique de KAFD. Cette infrastructure d'intégration permet non seulement d'améliorer les opérations actuelles, mais constitue également la base intelligente de demain : elle offre des flux de données fiables, en temps réel et sécurisés qui permettront la personnalisation basée sur l'IA, l'engagement prédictif, les recommandations de services automatisées et des stratégies de communication plus efficaces à l'échelle du district.
Le King Abdullah Financial District (KAFD) est un centre d'affaires et de style de vie de premier plan à Riyad, en Arabie Saoudite. Conçu comme un quartier intelligent, il combine technologies de pointe, infrastructures durables et services de classe mondiale pour soutenir les institutions financières, les entreprises et les habitants dans un écosystème urbain pleinement connecté.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
IBM, le logo IBM et webMethods Hybrid Integration sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.