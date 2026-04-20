Le King Abdullah Financial District (KAFD) est déjà reconnu comme un quartier intelligent de premier plan, offrant des services avancés aux résidents, aux visiteurs et aux entreprises. Cependant, à mesure que l'écosystème s'est développé, la gestion des notifications sur de multiples plateformes est devenue de plus en plus complexe.

Les alertes relatives à la sécurité, aux offres commerciales et aux mises à jour des services étaient gérées par des systèmes distincts, chacun ayant sa propre logique. Cela entraînait auparavant des messages redondants, une image de marque incohérente et l'absence de suivi centralisé. Les retards dans la diffusion des alertes critiques, telles que les avertissements d'incendie ou les rappels de paiement, augmentaient le risque opérationnel. Afin de préserver sa réputation d'innovation et d'améliorer l'expérience utilisateur, le KAFD avait besoin d'une solution unifiée pour orchestrer la communication sur l'ensemble des canaux.