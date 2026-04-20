La voie vers un contrôle financier en temps réel

Le King Abdullah Financial District (KAFD), ville intelligente phare de Riyad, est conçu pour être une plaque tournante de l'innovation financière et du commerce mondial. Pour réaliser cette vision, le KAFD avait besoin d'un réseau numérique capable de traiter des opérations financières complexes avec rapidité et précision. Cependant, ses intégrations bancaires étaient fragmentées : chaque banque utilisait des protocoles et des formats différents pour les relevés MT940/MT942. Cela entraînait des rapprochements manuels, des retards dans la production de rapports et des erreurs fréquentes.

Sans visibilité en temps réel, la gouvernance financière était compromise et la prise de décisions ralentie. Le KAFD avait besoin d'une plateforme d'intégration sécurisée et évolutive pour harmoniser ces connexions et permettre l'obtention d'insights précis et opportuns, jetant ainsi les bases des futures analyses basées sur l'IA, des prévisions financières et de l'automatisation à l'échelle du district.