La voie vers un contrôle financier en temps réel

Transformer des connexions bancaires fragmentées en une plateforme rationalisée et évolutive au service de la gouvernance financière et de l'efficacité opérationnelle
Le King Abdullah Financial District (KAFD), ville intelligente phare de Riyad, est conçu pour être une plaque tournante de l'innovation financière et du commerce mondial. Pour réaliser cette vision, le KAFD avait besoin d'un réseau numérique capable de traiter des opérations financières complexes avec rapidité et précision. Cependant, ses intégrations bancaires étaient fragmentées : chaque banque utilisait des protocoles et des formats différents pour les relevés MT940/MT942. Cela entraînait des rapprochements manuels, des retards dans la production de rapports et des erreurs fréquentes.
Sans visibilité en temps réel, la gouvernance financière était compromise et la prise de décisions ralentie. Le KAFD avait besoin d'une plateforme d'intégration sécurisée et évolutive pour harmoniser ces connexions et permettre l'obtention d'insights précis et opportuns, jetant ainsi les bases des futures analyses basées sur l'IA, des prévisions financières et de l'automatisation à l'échelle du district.
de workload de rapprochement
nécessaires lors du traitement manuel,
en termes d'erreurs
En partenariat avec Orange Business Services, KAFD a choisi IBM webMethods Hybrid Integration comme facilitateur stratégique pour unifier les systèmes, moderniser les opérations et améliorer l’expérience client.
La plateforme a remplacé les connexions point à point par une couche d'intégration centralisée, regroupant ainsi toutes les interactions bancaires au sein d'une passerelle unique et sécurisée. Elle a uniformisé les formats de messages, automatisé les processus de rapprochement et supprimé les procédures manuelles qui étaient auparavant à l'origine de retards et d'erreurs. Grâce à une connectivité basée sur des API, à l'orchestration des processus et à la surveillance en temps réel, cette solution a permis de mettre en place une approche unifiée de la gestion des données financières. Grâce à une connectivité basée sur des API, à l’orchestration des processus et à la surveillance en temps réel, la solution a fourni une approche unifiée de la gestion des données financières. Son architecture hybride a garanti la conformité avec les systèmes ERP sur site tout en tirant parti de l’évolutivité du cloud pour la croissance future, permettant ainsi au KAFD d’intégrer rapidement de nouvelles banques sans développement personnalisé.
L'impact a été révolutionnaire. Le KAFD a réduit le workload manuel de 50 %, diminué les erreurs de 50 % et ramené le temps nécessaire au rapprochement de 2 à 3 heures à seulement 30 minutes. La visibilité en temps réel sur les positions de trésorerie a renforcé la gouvernance financière et amélioré la conformité, donnant ainsi aux décideurs la confiance nécessaire pour agir rapidement.
Grâce à l'évolutivité de la plateforme, le KAFD a pu étendre son champ d'action d'une seule banque à plusieurs établissements financiers, et ce, uniquement par le biais de la configuration plutôt que par un développement personnalisé. Cette capacité d'intégration s'inscrit dans la vision plus large de KAFD, qui consiste à devenir une plaque tournante financière mondiale où la technologie favorise la transparence, l'agilité opérationnelle et la croissance durable.
Le King Abdullah Financial District (KAFD) est un centre d'affaires et de style de vie de premier plan à Riyad, en Arabie Saoudite. Conçu comme un quartier intelligent, il combine technologies de pointe, infrastructures durables et services de classe mondiale pour soutenir les institutions financières, les entreprises et les habitants dans un écosystème urbain pleinement connecté.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
IBM, le logo IBM et webMethods Hybrid Integration sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.