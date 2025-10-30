Jettime, une compagnie aérienne charter danoise de premier plan spécialisée dans la location d’avions, la fourniture d’équipages, la maintenance et l’assurance (ACMI), aide depuis près de deux décennies les voyageurs à atteindre leur destination confortablement et à l’heure.

Dans un secteur où les marges bénéficiaires sont faibles, l’efficacité opérationnelle est essentielle, en particulier pour les petites compagnies aériennes telles que Jettime. Les imprécisions dans la planification à long terme des équipages peuvent avoir un impact significatif sur les coûts et la qualité du service. Et pour les transporteurs tiers, la fluctuation du volume des vols rend difficile la prévision des besoins en personnel.

Carsten Stenhøj Schiøtz, contrôleur de gestion principal chez Jettime, explique : « Nous sommes réputés pour notre personnel navigant et nos pilotes, reconnus pour leur amabilité et leur sens du service. Mais il nous était difficile de les acheminer au bon endroit, au bon moment, de la manière la plus efficace possible. » Contrairement aux compagnies aériennes basées sur un hub, les équipages de Jettime peuvent commencer leur service en Finlande, voler vers la Grèce et finir en Suède. Gérer cette complexité, tout en respectant le droit du travail et la réglementation du trafic aérien, exige une coordination précise.

Pendant des années, l’équipe chargée de la planification des équipages s’est appuyée sur une énorme feuille de calcul Excel, qui ne pouvait traiter qu’un nombre limité de règles et produisait souvent des résultats peu fiables. À mesure que les horaires de vol se complexifiaient, il est vite devenu évident que cette méthode manuelle ne suffisait plus à répondre aux besoins opérationnels de Jettime.