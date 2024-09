Japan Airlines Co., Ltd.

Le cloud CIEL de Japan Airlines se compose de quatre infrastructures :

CIEL/J, une infrastructure de cloud privé basée sur la plateforme VMware vSphere, intégrée au centre de données existant

CIEL/D, une infrastructure de cloud public fournie par une infrastructure en tant que service (IaaS) dédiée et intégrée à l’infrastructure de cloud privé

CIEL/S, une infrastructure de cloud public fournie par une IaaS partagée et une plateforme en tant que service (PaaS)

CIEL/manager, une infrastructure de gestion cloud hybride pour gérer entièrement les opérations des clouds CIEL/J, CIEL/D et CIEL/S

Le cloud CIEL fournit toutes les infrastructures nécessaires pour prendre en charge les différents services et applications déployés par JAL Group pour incarner la vision JAL. Pour construire les infrastructures CIEL/J, CIEL/D et CIEL/manager, Japan Airlines et JAL INFOTEC ont choisi IBM comme partenaire de projet et collaboré avec IBM®.

« Nous avons énuméré les exigences et demandé à certains fournisseurs de nous faire des propositions, et IBM a proposé la solution la plus avancée », explique M. Yaze.

Dès le départ, Japan Airlines et JAL INFOTEC ont prévu d’implémenter la même architecture de virtualisation sur site et sur le cloud public. Cette stratégie devait permettre à l’entreprise de basculer facilement entre les deux environnements sans interrompre les machines virtuelles. Il offre également plus de flexibilité et de contrôle sur l’équilibre entre qualité, coût et vitesse.

Conformément au contrat, IBM a mis en œuvre un environnement SDDC (centre de données défini par logiciel) sur IBM Cloud interconnecté avec le cloud sur site en étendant le réseau de couche 2 (L2) à l’aide de l’environnement Cross-vCenter NSX. L’architecture SDDC est basée sur l’hyperviseur VMware vSphere et se compose de VMware vSAN pour le stockage défini par logiciel (SDS) et VMware NSX Data Center (VMware NSX) pour les technologies SDN (réseau défini par logiciel).

Cependant, il fallait aller au-delà de cette étape pour satisfaire aux exigences d’une nouvelle infrastructure d’entreprise comme CIEL.

« Nous avons demandé à IBM de présenter chaque fonction via des tests, et non par la théorie, pour nous assurer que le nouvel environnement offrait la fiabilité et la qualité du système dont nous avions besoin, » explique Takahiro Oguma, vice-président des services et de la stratégie de cloud hybride chez JAL INFOTEC. « Nous avons imposé une lourde charge aux ingénieurs d’IBM, car, même si le planning était serré, nous n’avons pas fait de compromis sur la qualité. Mais ils ont accompli leur mission avec succès. »

Pour l’infrastructure CIEL/J, IBM a déployé la virtualisation pour accélérer la vitesse du réseau, en créant l’environnement réseau à partir de deux SDN : la technologie Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) et la plateforme VMware NSX. L’implémentation des deux SDN et l’exécution de leurs fonctions respectives nécessitaient un niveau de compétences élevé pour les deux solutions.

« IBM a affecté des ingénieurs qui avaient des connaissances et une expérience sur VMware NSX et Cisco ACI, ajoute M. Oguma. « Ils ont réussi à élaborer le réseau virtuel tel que nous l’avions imaginé pour CIEL et ont atteint le délicat degré de cohérence nécessaire entre les deux SDN, ce qui nous a permis d’accélérer l’automatisation du réseau en toute confiance. »

Le cloud CIEL/manager améliore les flux de travaux et automatise les tâches et processus de routine à l’aide des applications IT Service Management et IT Operations Management de la plateforme ServiceNow.

IBM a grandement contribué à la mise en œuvre de l’infrastructure. « IBM a compris notre objectif et nous a soutenus en proposant et en mettant en œuvre la meilleure solution pour JAL. IBM est un véritable partenaire de confiance sur lequel nous pouvons compter », déclare M. Yaze.

En raison de la période de mise en œuvre de l’infrastructure, M. Oshima apprécie le support d’IBM. « Nous devions combiner un large éventail de nouvelles technologies dans le cadre de la mise en œuvre, mais nous avons surmonté ces difficultés en constituant une équipe capable de transcender les organisations et les rôles traditionnels. En tant qu’intégrateur de systèmes, IBM a étroitement collaboré avec nous dans le cadre d'un projet multi-fournisseurs complexe, a traité de manière flexible les problèmes pluridisciplinaires et a conduit le projet avec responsabilité. Nous espérons le même niveau de support de la part d’IBM pour la phase d'exploitation. »