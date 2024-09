Parmi les nombreuses tâches qui incombent à M. Cottrell et à l’équipe opérationnelle d’ITV figure la programmation au quotidien, à travers chaque image diffusée (soit 25 images par seconde), sous la forme de programmes, publicités et annonces. « La mission de nos équipes opérationnelles est de nous maintenir "à l’antenne". Nous planifions chaque image, et tout cela doit passer à l’écran de manière fluide », explique M. Cottrell. Grâce au logiciel IBM Blueworks Live, M. Cottrell et l’équipe travaillent à partir d’un processus commun auquel les utilisateurs peuvent facilement accéder depuis n’importe quel navigateur. Ce processus, comme tous les processus capturés par l’équipe dans le logiciel Blueworks Live, est en constante évolution.

« Si le résultat est un mappage de processus bien ordonné de cartes de processus, vous vous trompez. Nous ne voulons pas que les choses soient statiques, nous ne voulons pas d’un dossier de diagrammes rangé dans un tiroir. Nous voulons constamment évoluer, innover et nous améliorer », assure M. Cottrell. « Si nous avons une vue statique d’un point donné dans le temps, cela nous empêche d’avancer ou de le modifier. Blueworks Live est toujours représentatif de ce qui se passe et c’est ce qui, selon moi, fait toute sa beauté.

En plus du processus de planification, ITV utilise le logiciel Blueworks Live pour gérer les processus de diffusion de contenu, la connectivité des programmes en direct, la gestion des sorties et la diffusion sur les plateformes à la demande, la gestion des campagnes promotionnelles, etc. Chaque processus a son propre ensemble d’exigences et des tâches étroitement liées, ainsi que des plans pour agir en cas de problème.

M. Cottrell trouve que le processus publicitaire est particulièrement intéressant, car de nombreuses considérations différentes entrent en jeu. « Au cœur des processus commerciaux, il existe toutes sortes de boucles et de validations, car il existe un certain nombre de règles métier. Il y a beaucoup de contrôles de processus, parce que certains de ces éléments sont des tâches de système et de validation primaire, alors que d’autres induisent la nécessité de ne pas être confronté à un annonceur concurrent ou que vous ne diffusez pas une publicité pour un jeu d’argent pendant un programme pour enfants.