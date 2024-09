Tout se résume au pourquoi. Pourquoi un product owner demande-t-il un nouveau logiciel ou un changement de logiciel ? Désormais, grâce à une vision claire, approfondie et consolidée des besoins et des processus métier, toutes les parties prenantes - le BA, le product owner et le développeur - sont mieux équipées pour identifier plus rapidement les problèmes à l’origine des demandes.



« Ce que nous voulons tous, c’est fournir la bonne solution du premier coup, avec un délai de mise sur le marché considérablement réduit », déclare M. Elston. « Maintenant, grâce à notre solide compréhension des processus métier, nous livrons des logiciels de plus grande valeur plus rapidement. Lorsque vous travaillez dans un environnement agile axé sur la rapidité de livraison, il est absolument essentiel de pouvoir visualiser les processus métier au lieu de passer des heures à les discuter. Blueworks Live nous offre cette capacité. Nous pouvons rapidement examiner une exigence et identifier exactement la partie du processus métier concernée. »



Les BA sont désormais en mesure de modéliser les processus métier à n’importe quel stade du cycle de livraison des logiciels, avec un minimum de perturbations. « Le meilleur moment pour réaliser un modèle de processus métier est au début d’un projet. Mais ce n’est pas le seul. Si vous démarrez un projet sans disposer d’une cartographie de vos processus actuels, vous pourriez découvrir que certains éléments ne sont pas aussi clairs pour l’équipe que vous l’imaginiez. Blueworks vous permet de cartographier rapidement et clairement ces processus avant d’aller plus loin. »



« En fin de compte, tout le monde - le BA, le product owner et l’équipe de projet - obtient une vue réaliste et sans précédent de son produit et de ses processus.