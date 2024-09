« Pour les solutions que nous proposons en tant que partenaire commercial IBM et partenaire de services AWS Premier Tier, une plateforme ouverte est essentielle. Destiné aux environnements sur site ou au service cloud de son choix, IBM watsonx.governance est conçu pour renforcer la capacité d’une organisation à atténuer les risques, à gérer les exigences réglementaires et à répondre aux préoccupations éthiques pour les modèles d’IA générative et de machine learning (ML). Ces fonctionnalités doivent être étudiées avec soin lorsque nous adaptons nos solutions aux besoins de notre clientèle de startups ou de PME. »



Justin Copie

PDG

Innovative Solutions