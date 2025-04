À travers une planification et une analyse méticuleuses (qui ont impliqué d’établir des schémas détaillés, d’identifier les améliorations potentielles et de déterminer les modifications indispensables à apporter à l’interface utilisateur), l’équipe Dialexa a posé les bases essentielles à la création d’un produit solide et évolutif. En s’attaquant à des problèmes clés tels que l’amélioration de l’expérience utilisateur et de l’efficacité globale du produit au cours de ces premières étapes, les efforts de l’équipe ont abouti à un produit qui a considérablement amélioré le Net Promoter Score (NPS).

Améliorer l’environnement technique d’un segment de marché afin de fournir un outil plus fonctionnel et évolutif est une combinaison gagnante dans n’importe quel secteur. Dans ce cas, Dialexa a redéfini cet environnement.

Aujourd’hui, l’API fonctionne à plein régime, avec un nombre d’utilisateurs en hausse et une interface simplifiée et conviviale qui facilite la collecte de fonds. La force de la plateforme réside dans sa capacité à permettre une plus grande croissance, à améliorer l’engagement et à offrir un format optimisé qui facilite le processus de collecte de fonds pour les clients et les consommateurs.

Outre les avancées technologiques réalisées, le projet a surtout été marqué par le partenariat réussi entre l’équipe Dialexa et iDonate. Certaines parties prenantes étaient sceptiques quant à cette collaboration au début du projet et se demandaient si Dialexa serait capable d’atteindre les résultats escomptés. Cependant, grâce à ses connaissances et à son processus itératif, l’équipe Dialexa a dépassé ces attentes et a fourni une plateforme à la hauteur de la mission d’iDonate.