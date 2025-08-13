IBM migre vers SevOne pour réduire de plusieurs millions ses dépenses en services tiers et améliorer l’observabilité réseau
L’entreprise du responsable des technologies de l’information (DSI) dirige la stratégie informatique interne d’IBM, en fournissant, sécurisant, modernisant et prenant en charge les solutions informatiques pour les employés, les clients et les partenaires d’IBM. Présent dans plus de 170 pays, IBM dispose d’une vaste infrastructure réseau qui représente des milliers d’appareils, ce qui présente des défis importants en matière d’observabilité du réseau.
IBM se devait de résoudre plusieurs problèmes majeurs liés à son dispositif de surveillance réseau. L’envergure mondiale de ses opérations exigeait un système d’observabilité réseau robuste. Le recours à des outils de surveillance réseau tiers venait toutefois augmenter ses dépenses, ainsi que la complexité opérationnelle. En outre, l’équipe du DSI avait besoin d’une solution unifiée pour rationaliser l’observabilité réseau et remplacer les systèmes existants.
Ce qui a poussé l’entreprise à adopter la solution IBM SevOne, c’était le besoin de moderniser son observabilité réseau et de réduire sa dépendance à l’égard des outils tiers. Exhaustif, le processus de migration a nécessité une planification minutieuse, ainsi qu’une collaboration étroite avec l’équipe SevOne. Si le déploiement a été relativement simple grâce à l’environnement virtualisé d’IBM, la migration d’un vaste parc informatique réparti dans plusieurs régions s’est accompagnée de défis considérables.
Complète, la solution SevOne proposait un large éventail d’indicateurs de surveillance et de capacités d’analyse prédictive. Cette solution a permis à IBM de consolider ses différents outils de surveillance réseau hérités au sein d’une seule et même plateforme, afin de simplifier ses opérations et d’améliorer son efficacité. La collaboration étroite entre l’équipe du DSI d’IBM et l'équipe de développement SevOne a permis d’améliorer et d’adapter en permanence la solution aux besoins évolutifs d’IBM.
Sean Davies, architecte en chef des outils et de l’automatisation, DSI Global Enterprise Network d’IBM, souligne l’importance de cette transformation : « SevOne nous a fourni un panel de mesures et d’indicateurs, surpassant de loin nos outils précédents. La capacité de surveiller et de prévoir de manière proactive les performances du réseau a changé la donne pour nous. »
L’adoption de SevOne a permis d’améliorer considérablement l’observabilité et la gestion du réseau. En regroupant ses différents systèmes hérités au sein d’une seule et même plateforme intégrée, IBM a pu réaliser des économies considérables en éliminant ses dépenses associées aux outils de surveillance réseau tiers. Les capacités prédictives améliorées de SevOne ont permis à IBM de résoudre de manière proactive les problèmes de réseau, afin d’améliorer sa performance globale et son utilisation.
La rationalisation des opérations a permis d’augmenter la productivité, puisque la vue unifiée du réseau fournie par SevOne a simplifié la gestion des 20 328 appareils répartis dans différentes régions. Allier couverture complète des données et analyse exhaustive a permis d’informer la prise de décision, de stimuler l’innovation et d’améliorer la performance du réseau. Remarquable, l’adoption de SevOne par les utilisateurs, notamment de son tableau de bord d’analyse des données, a contribué à la réussite de ce projet de transformation.
Shobhit Rastogi, responsable des outils et de l’analytique, DSI pour l’infrastructure cloud hybride et le réseau d’IBM, a noté l’impact de ces résultats : « La capacité à surveiller et à prévoir de manière proactive les performances du réseau a non seulement amélioré notre efficacité, mais a également positionné SevOne comme un catalyseur pour l’innovation au sein d’IBM. »
Statistiques clés :
Dirigeant la stratégie informatique interne d’IBM, la Chief Information Officer (DSI) Organization est chargée de fournir, de sécuriser, de moderniser et de soutenir les solutions informatiques utilisées par les utilisateurs d’IBM, les clients et les partenaires pour accomplir leurs tâches au quotidien. La stratégie de la CIO Organization englobe la création d’une plateforme informatique adaptative qui facilite l’accès aux ressources informatiques dans l’entreprise, accélère la résolution des problèmes et sert de moteur d’innovation pour IBM en accélérant la croissance commerciale.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et SevOne sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreux pays.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.