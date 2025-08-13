Ce qui a poussé l’entreprise à adopter la solution IBM SevOne, c’était le besoin de moderniser son observabilité réseau et de réduire sa dépendance à l’égard des outils tiers. Exhaustif, le processus de migration a nécessité une planification minutieuse, ainsi qu’une collaboration étroite avec l’équipe SevOne. Si le déploiement a été relativement simple grâce à l’environnement virtualisé d’IBM, la migration d’un vaste parc informatique réparti dans plusieurs régions s’est accompagnée de défis considérables.

Complète, la solution SevOne proposait un large éventail d’indicateurs de surveillance et de capacités d’analyse prédictive. Cette solution a permis à IBM de consolider ses différents outils de surveillance réseau hérités au sein d’une seule et même plateforme, afin de simplifier ses opérations et d’améliorer son efficacité. La collaboration étroite entre l’équipe du DSI d’IBM et l'équipe de développement SevOne a permis d’améliorer et d’adapter en permanence la solution aux besoins évolutifs d’IBM.

Sean Davies, architecte en chef des outils et de l’automatisation, DSI Global Enterprise Network d’IBM, souligne l’importance de cette transformation : « SevOne nous a fourni un panel de mesures et d’indicateurs, surpassant de loin nos outils précédents. La capacité de surveiller et de prévoir de manière proactive les performances du réseau a changé la donne pour nous. »