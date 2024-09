Au début de son parcours avec SAP S/4HANA, Honda Pakistan mesure déjà d’importantes améliorations de la vitesse et de l’efficacité des processus métier clés. Par exemple, l’instauration d’un prévisionnel dédié aux pièces de rechange pour ses réseaux de concessionnaires est devenu un processus plus rapide, plus simple et plus précis.

« Pour stimuler l’engagement client, il est essentiel de comprendre la récurrence, la fréquence et la valeur : il s’agit de connaître le dernier point d’engagement du client, le nombre de fois où il s’est engagé avec nous et le montant qu’il a dépensé chez nous », explique M. Ali. « Ces données nous aident à déterminer notre capacité à inciter les clients à revenir pour des services après-vente et à utiliser cette analyse pour concevoir des promotions et des campagnes marketing efficaces qui renforceront l’engagement. »

« Avec SAP S/4HANA, nous pouvons créer des rapports détaillés basés sur six ans de données client en un seul clic, ajoute-t-il. De plus, nous pouvons désormais créer des prévisionnels pour plus de 30 000 pièces automobiles, 83 % plus rapidement, ce qui nous aide à optimiser nos processus d’approvisionnement et à réduire le risque de rupture de stock des composants clés. »

Honda Pakistan améliore également les workflows dans d’autres domaines de l’entreprise. L’entreprise a réduit ses processus de clôture de fin de mois de trois heures à quelques minutes, et explore plus de possibilités pour intégrer les analyses en temps réel des tableaux de bord SAP Fiori à ses processus décisionnels.

« Grâce à l’expérience utilisateur SAP Fiori, il est très facile et intuitif de fournir des informations précises et opportunes à nos responsables et à nos équipes de direction », ajoute M. Ali. « Chaque mois, chaque responsable de secteur prépare un briefing pour son chef de service, ce qui nécessitait auparavant environ 30 minutes de travail manuel pour rassembler les informations à partir de feuilles de calcul. Aujourd’hui, toutes les informations sont disponibles immédiatement via le tableau de bord SAP S/4HANA. Les équipes peuvent passer moins de temps à préparer les données et plus de temps à analyser la valeur ajoutée. »

IBM® Consulting a récemment travaillé avec Honda Pakistan pour permettre la planification des besoins en matériaux en temps réel dans SAP S/4HANA, remplaçant ainsi la planification manuelle par des processus entièrement intégrés.

« Nos processus de fabrication et nos chaînes d’approvisionnement internationales se distinguent par de longs délais de mise en œuvre, de sorte qu’une erreur manuelle telle que l’omission d’un article important dans une commande peut entraîner des retards conséquents, explique M. Ali. Désormais, grâce à la planification des besoins en matériaux en direct dans SAP S/4HANA, nous avons amélioré l’efficacité de notre processus d’approvisionnement, ce qui nous aidera à respecter les engagements de livraison envers nos clients ».

La prochaine étape de l’initiative Honda Pakistan verra l’entreprise sélectionner et déployer un système de gestion des concessionnaires. En permettant une intégration plus étroite avec ses concessions, l’entreprise peut extraire des informations détaillées sur les performances de sa stratégie de fidélisation et découvrir de nouvelles façons de favoriser l’engagement client.

« Notre leadership bénéficie déjà d’un accès beaucoup plus rapide et plus détaillé aux données clés de SAP S/4HANA, et nous sommes ravis de nous appuyer sur ce que nous avons accompli jusqu’ici », conclut M. Ali. En nous associant à IBM® Consulting, nous pouvons positionner Honda Pakistan pour offrir à ses clients la meilleure expérience après-vente du pays, ce qui nous permet de nous tailler une part du marché automobile extrêmement concurrentiel.