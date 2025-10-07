La métamorphose de HEINEKEN en une entreprise numérisée et tournée vers l’avenir
HEINEKEN, brasseur mondialement connu avec plus de 300 marques distinctes et présent dans plus de 190 pays, a toujours privilégié la pérennité dans sa feuille de route stratégique. Inspiré par cette vision avant-gardiste, HEINEKEN a dévoilé en 2021 sa stratégie Evergreen, axée sur la croissance durable, l’innovation numérique et la résilience à long terme.
Au cœur de cette stratégie se trouvait une ambition audacieuse : devenir le brasseur le mieux connecté au monde. Conscient que cette aspiration ne pouvait se concrétiser que par une numérisation accrue, HEINEKEN s’est lancé dans une mission visant à transformer numériquement son front-end tout en modernisant et en simplifiant son back-end.
Afin de bâtir une « colonne vertébrale numérique » (« Digital Backbone ») solide, HEINEKEN a entrepris une transformation technologique complète, axée sur la numérisation de son parcours client, l’exploitation de la valeur des données, la simplification et l’automatisation des processus métier de bout en bout, et la mise en place d’un environnement technologique sécurisé et moderne. Dans le cadre de cette initiative, HEINEKEN a cherché à remédier à la fragmentation de son environnement technologique et à créer un environnement « faiblement couplé, mais étroitement intégré », avec un cœur numérique réduit et des plateformes commerciales standardisées basées sur le cloud.
Remontant à 2013, le partenariat entre HEINEKEN et IBM a considérablement évolué, allant jusqu’à apporter des améliorations fondamentales pour maximiser l’efficacité. Les deux entreprises ont collaboré pour adopter une méthode de travail Agile DevOps au sein de la division Digital & Technology de HEINEKEN, notamment en mettant en place un cadre de services et de livraison « Polaris » à l’épreuve du temps.
Dans le cadre du programme Digital Backbone, les deux entreprises ont également coopéré pour lancer un environnement informatique modulaire hybride basé sur le cloud. Ensemble, elles ont instauré un noyau SAP S/4HANA mondial allégé et épuré sur le cloud Microsoft Azure. Elles l’ont également intégré à des plateformes commerciales de pointe et à un data lake centralisé afin de renforcer encore les capacités d’analyse avancée et d’informations fondées sur les données. Elles ont développé conjointement une série d’automatisations à l’aide de Terraform et Red Hat Ansible afin d’accélérer les processus clés, notamment la préconfiguration du système d’exploitation, l’approvisionnement en matériel et en machines virtuelles, le renforcement de la sécurité, la préconfiguration SAP, l’installation et la restauration de SAP S/4HANA.
HEINEKEN a collaboré avec IBM® Consulting et d’autres partenaires technologiques pour créer et fournir cette nouvelle colonne vertébrale numérique, qui a été mise en service dans trois sites au Rwanda, en Égypte et en Serbie en 2024 après une phase pilote réussie.
La transformation des données a constitué un autre projet majeur, qui a débuté par l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des données visant à harmoniser les opérations entre les différentes sociétés d’exploitation (OpCos) et à renforcer la gouvernance des données, l’architecture et le suivi de la traçabilité, afin de rendre les données plus accessibles et plus fiables. Le partenariat a également permis de mettre en place une plateforme d’analyse en libre-service sur Azure Data Lake, permettant aux utilisateurs professionnels d’accéder à des informations en temps réel et à des fonctionnalités de reporting avancées.
L’équipe a fourni une gamme de services de données, notamment la création de pipelines d’ingestion de données, une expertise en architecture technique et en ingénierie, IBM assurant la formation, la gestion du changement et le soutien à l’optimisation des processus. HEINEKEN procède également à la transition de ses opérations de données, passant des DataOps traditionnels à des opérations informatiques alimentées par l’IA (AIOps).
Le processus de transformation des données a abouti au développement d’un hub de métadonnées centralisé qui fournit un référentiel unifié et prend en charge la prise de décision basée sur les métadonnées. Le hub a été conçu selon une approche basée sur les personas d’utilisateur, adaptant les informations aux différents acteurs concernés. En outre, IBM a mené une initiative de migration de données à grande échelle pour HEINEKEN, garantissant une transition transparente tout en préservant l’intégrité des données.
HEINEKEN a collaboré avec IBM pour intégrer l’automatisation et l’IA dans ses opérations numériques pendant de nombreuses années, et exploite désormais IBM® Consulting Advantage pour mettre en place des assistants IA et fournir divers services en mouvement. En collaboration avec Microsoft, l’équipe a aidé HEINEKEN à transformer Hoppy, son chatbot intelligent low code, en application pro-code, avec diverses intégrations.
Au cours de la dernière décennie, HEINEKEN et IBM se sont associés dans le cadre d’un parcours transformateur de co-création, de co-exécution et de co-innovation.
L’une de leurs premières initiatives, la transformation Agile DevOps, a favorisé une culture de transparence, de rapidité et de collaboration continue entre les propriétaires de produits, les utilisateurs professionnels OpCo et les équipes de livraison dans le cadre du partenariat HEINEKEN-IBM, accélérant ainsi conjointement la création de valeur métier.
L’adoption du cloud hybride avec l’environnement SAP S/4HANA a constitué une autre initiative majeure et très rentable pour l’entreprise. Elle a apporté des avantages significatifs, notamment des scripts réutilisables pour les environnements futurs, une efficacité et une qualité de déploiement améliorées, ainsi qu’une productivité accrue. Ainsi, le temps de déploiement a chuté de 95 %, passant de 1 à 2 jours à seulement 45 minutes. De plus, l’approvisionnement en matériel et en machines virtuelles a été considérablement accéléré, le temps d’approvisionnement passant de 10 à 15 jours à moins de 5 minutes. Ces gains ont permis une mise à l’échelle rapide, une amélioration du service client et l’ouverture de nouvelles méthodes de travail, positionnant HEINEKEN sur la voie de l’innovation et de l’agilité pour l’avenir.
Le parcours de transformation des données de HEINEKEN a également porté ses fruits. En mettant en œuvre plus de 54 cas d’utilisation de l’automatisation, l’entreprise a optimisé le stockage et les performances du système, réduisant ainsi son empreinte de données de plus de 500 Go. L’automatisation accrue a également amplifié l’efficacité opérationnelle et permis aux équipes de se consacrer à des initiatives à forte valeur ajoutée.
Guidée par les principes de la stratégie Evergreen, HEINEKEN mène des transformations ciblées qui exploitent la puissance de l’innovation numérique. En tirant parti de la technologie, l’entreprise offre des expériences rationalisées, efficaces et significatives à ses clients, fournisseurs et employés, poursuivant ainsi son parcours pour devenir le brasseur le mieux connecté.
HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde. Il est le premier développeur et distributeur de marques de bière et de cidre haut de gamme et sans alcool. Emmené par la marque Heineken, le groupe dispose d’un portefeuille de plus de 340 bières et cidres internationaux, régionaux, locaux et spécialisés. HEINEKEN exploite des brasseries, des malteries, des cidreries et d’autres sites de production dans plus de 70 pays.
