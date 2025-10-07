Remontant à 2013, le partenariat entre HEINEKEN et IBM a considérablement évolué, allant jusqu’à apporter des améliorations fondamentales pour maximiser l’efficacité. Les deux entreprises ont collaboré pour adopter une méthode de travail Agile DevOps au sein de la division Digital & Technology de HEINEKEN, notamment en mettant en place un cadre de services et de livraison « Polaris » à l’épreuve du temps.

Dans le cadre du programme Digital Backbone, les deux entreprises ont également coopéré pour lancer un environnement informatique modulaire hybride basé sur le cloud. Ensemble, elles ont instauré un noyau SAP S/4HANA mondial allégé et épuré sur le cloud Microsoft Azure. Elles l’ont également intégré à des plateformes commerciales de pointe et à un data lake centralisé afin de renforcer encore les capacités d’analyse avancée et d’informations fondées sur les données. Elles ont développé conjointement une série d’automatisations à l’aide de Terraform et Red Hat Ansible afin d’accélérer les processus clés, notamment la préconfiguration du système d’exploitation, l’approvisionnement en matériel et en machines virtuelles, le renforcement de la sécurité, la préconfiguration SAP, l’installation et la restauration de SAP S/4HANA.

HEINEKEN a collaboré avec IBM® Consulting et d’autres partenaires technologiques pour créer et fournir cette nouvelle colonne vertébrale numérique, qui a été mise en service dans trois sites au Rwanda, en Égypte et en Serbie en 2024 après une phase pilote réussie.

La transformation des données a constitué un autre projet majeur, qui a débuté par l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des données visant à harmoniser les opérations entre les différentes sociétés d’exploitation (OpCos) et à renforcer la gouvernance des données, l’architecture et le suivi de la traçabilité, afin de rendre les données plus accessibles et plus fiables. Le partenariat a également permis de mettre en place une plateforme d’analyse en libre-service sur Azure Data Lake, permettant aux utilisateurs professionnels d’accéder à des informations en temps réel et à des fonctionnalités de reporting avancées.

L’équipe a fourni une gamme de services de données, notamment la création de pipelines d’ingestion de données, une expertise en architecture technique et en ingénierie, IBM assurant la formation, la gestion du changement et le soutien à l’optimisation des processus. HEINEKEN procède également à la transition de ses opérations de données, passant des DataOps traditionnels à des opérations informatiques alimentées par l’IA (AIOps).

Le processus de transformation des données a abouti au développement d’un hub de métadonnées centralisé qui fournit un référentiel unifié et prend en charge la prise de décision basée sur les métadonnées. Le hub a été conçu selon une approche basée sur les personas d’utilisateur, adaptant les informations aux différents acteurs concernés. En outre, IBM a mené une initiative de migration de données à grande échelle pour HEINEKEN, garantissant une transition transparente tout en préservant l’intégrité des données.

HEINEKEN a collaboré avec IBM pour intégrer l’automatisation et l’IA dans ses opérations numériques pendant de nombreuses années, et exploite désormais IBM® Consulting Advantage pour mettre en place des assistants IA et fournir divers services en mouvement. En collaboration avec Microsoft, l’équipe a aidé HEINEKEN à transformer Hoppy, son chatbot intelligent low code, en application pro-code, avec diverses intégrations.