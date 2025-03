Pour résoudre ces problèmes, GrabTV a fait appel à Dialexa, une entreprise IBM dont l’approche stratégique consiste à constituer une équipe multidisciplinaire de concepteurs, d’ingénieurs et de spécialistes produit.

L’équipe s’est concentrée sur la création d’un cadre robuste et non moins agile, capable de s’adapter à l’évolution des exigences. En s’appuyant sur des services tiers de gestion des stocks, de traitement des paiements et d’authentification des utilisateurs, Dialexa a pu garantir des obligations minimes à long terme et améliorer ainsi la polyvalence globale. En outre, des ateliers ont été organisés pour permettre une planification détaillée, avec pour résultats des feuilles de route minutieuses, des interfaces utilisateur intuitives et des prototypes fonctionnels essentiels pour garantir les investissements.

Des technologies comme Azure DevOps, .NET 6, les API Web ASP.NET, React, TypeScript et Tailwind CSS ont été employées pour optimiser l’intégration des plateformes.