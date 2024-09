En concrétisant sa vision de l'exécution omnicanale, Fossil peut offrir à ses clients des expériences d'achat de grande qualité qui les fidélisent à long terme.

« Notre capacité à prendre en charge les commandes BOPIS nous permet de maintenir nos services en phase avec le rythme de vie effréné de nos clients, et les résultats que nous observons montrent que ce système est très populaire aux États-Unis », déclare Kim Glasscock. « Nous sommes convaincus que la flexibilité des commandes BOPIS contribue à une hausse de la conversion des commandes provenant du canal numérique, et nos entreprises européennes nous demandent déjà quand nous pourrons déployer cette capacité dans leurs pays. »

En adoptant des approches intégrées de la gestion des stocks et de l'exécution des commandes, Fossil développe de nouvelles compétences au sein de toute l'entreprise.

Kim ajoute : « Dans le passé, notre équipe de planification était habituée à travailler avec des systèmes statiques et cloisonnés, mais aujourd'hui, elle dispose d'un éventail beaucoup plus large de stocks à portée de main. »

Grâce à IBM Order Management, les planificateurs de Fossil peuvent désormais réaffecter les stocks de manière dynamique lorsque les stocks d'un produit très demandé s'épuisent sur l'un de ses canaux. Par exemple, l'entreprise a récemment lancé une nouvelle montre intelligente et ses activités promotionnelles sur le canal d'e-commerce ont été beaucoup plus efficaces que prévu. En rassemblant toutes les informations dans IBM Order Management, les groupes de merchandising, de planification et d'e-commerce de Fossil ont pu identifier la tendance et collaborer pour trouver une solution.

Fossil peut désormais faire évoluer sa capacité de traitement des commandes avec flexibilité, ce qui lui permet d'atteindre des capacités de traitement des commandes de premier plan de manière rentable.

« Comme beaucoup de détaillants, notre année est dominée par des pics de consommation saisonniers », commente M. Heimes. « IBM est toujours à l'écoute lorsqu'il s'agit d'optimiser IBM Order Management en fonction des volumes de commandes prévus, ce qui signifie que nous sommes toujours prêts à augmenter notre capacité avant une période de fêtes importante pour le commerce de détail. »

Tout en poursuivant le déploiement mondial d'IBM Order Management, Fossil envisage d'ores et déjà l'avenir.

« Nous sommes extrêmement intéressés par l'utilisation de solutions d'intelligence artificielle telles qu'IBM Watson pour exploiter nos données opérationnelles à la recherche de tendances cachées, en particulier pour notre fonction de planification », explique Kim Glasscock. « Aujourd'hui, il nous faut plusieurs jours ouvrables pour remarquer que les ventes d'un certain produit ou d'une certaine catégorie commencent à augmenter, mais à l'avenir, IBM Watson pourrait nous aider à faire remonter cette information instantanément, ce qui permettrait à nos planificateurs de prendre des décisions plus éclairées plus rapidement. »

Elle conclut : « Nos clients souhaitent de plus en plus que leur parcours de vente au détail suive le rythme de leur vie, et l'exécution omnicanale en coulisses joue un rôle clé pour répondre à ces attentes. Grâce à IBM Order Management, nous gérons notre stock plus efficacement que jamais. »