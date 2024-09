Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Le partenariat entre FIS et IBM a débuté en 2000 avec un important contrat d’externalisation mondial qui obligeait FIS à fournir des services de traitement des cartes en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Irlande. FIS a établi le système de cartes sur la plateforme serveur IBM Z pour le traitement de base. L’entreprise a choisi IBM pour obtenir les capacités de traitement du mainframe nécessaires à l’exécution du contrat, formant ainsi une relation solide qui dure maintenant depuis près de 20 ans.

Ces services ont une forte valeur ajoutée et sont essentiels pour les activités opérationnelles de FIS, mais aussi pour les relations et contrats d’externalisation avec leurs clients. IBM était le seul partenaire qui pouvait jouer ce rôle crucial dans les services de planification, de test et de migration de la nouvelle infrastructure conjointement avec l’application FIS et les équipes d’assistance.

« Au cours des 20 dernières années, nous avons établi un partenariat particulièrement fructueux avec IBM. IBM est une entreprise inégalée dans le domaine des services mainframe et nous engager avec eux nous a paru tout à fait logique. » Anita LeMaire, FIS

FIS a travaillé avec IBM pour assurer une évolutivité, une fiabilité et une continuité des activités exceptionnelles pour l’infrastructure de son système de cartes. Le système de cartes FIS, BASE Global, dispose d’un vaste inventaire de composants configurables partagés sur toutes les lignes de produits pour prendre en charge les produits de cartes. Cette conception unique garantit une efficacité opérationnelle tout en accélérant considérablement la mise sur le marché de nouveaux produits et services.

Au cours des 20 dernières années, IBM a aidé FIS à migrer vers deux nouveaux centres de données de niveau 3/4 et a mis en place un nouveau mainframe, un stockage, une connectivité réseau fibre et une technologie de bande virtuelle sur ces sites. L’entreprise a permis de migrer et de tester toutes les données, les charges de travail de production et de développement, mais aussi de transférer les environnements de production de manière transparente, sans impact sur le client. Grâce à la récupération sur IBM Z, FIS a été en mesure de rétablir les services critiques sur le site alternatif en quelques minutes, l’infrastructure de base étant conçue pour reprendre rapidement les fonctions critiques. Le réadressage du centre de données avec une infrastructure mise à niveau permet à FIS de passer de la production entre les deux sites de centres de données à des dates planifiées afin de réduire les temps d’arrêt et les risques de reprise après incident. IBM s’assure également que l’infrastructure répond aux exigences de contrôle critiques, telles que les normes PCI DSS, ISO22301, ISO27001 et ASAE3402.

Souvent vu comme l’un des serveurs professionnels les plus sophistiqués au monde, IBM Z propose une intégration mixte des charges de travail, un traitement de transaction élevé et un service de données, avec des fonctionnalités enrichies pour l’environnement d’exploitation à la demande.

L’objectif principal du partenariat était de créer une synergie entre la force de FIS dans les applications et les opérations externalisées, et la technologie et la gestion solides de l’infrastructure informatique d’IBM. Le partenariat obtient régulièrement des évaluations élevées en matière de satisfaction client, grâce à une gestion et des services de haute qualité, ainsi qu’à une prestation de services cohérente. En tant que partenaire privilégié de FIS, l’équipe IBM est intégrée sur site et peut prendre le pouls de son entreprise.