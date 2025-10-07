À la recherche d’une solution adaptée à ses besoins, Evides s’est tourné vers Aumatics, un IBM Business Partner spécialisé dans la gestion informatique, la cybersécurité et le conseil informatique. S’appuyant sur sa profonde expertise dans le secteur de la gestion de l’eau, Aumatics a aidé Evides à mettre en œuvre IBM Turbonomic, une solution qui fournit des informations automatisées en temps réel sur l’optimisation des ressources.

Jordy Bax : « À mon avis, Turbonomic est l’une des rares solutions qui relient automatiquement les implications techniques aux informations sur les coûts réels, et c’est très efficace »

La capacité de la solution IBM à aligner les coûts et les implications techniques en a fait l’outil idéal pour Evides afin de maintenir des performances cloud optimales sans dépenses excessives. Grâce à Turbonomic, Evides peut détecter automatiquement les ressources sous-utilisées, évitant ainsi les écueils d’une surprovision.

« La collaboration avec Aumatics a été une expérience formidable, reconnaît M. Bax. J’apprécie leur approche proactive, qui nous simplifie considérablement la vie. De plus, ils comprennent certains aspects complexes de notre fonctionnement et s’y adaptent. »

Turbonomic aide Evides à surveiller son environnement cloud d’un point de vue économique et technique. Ses analyses fournissent des recommandations pour optimiser le rapport qualité-prix, par exemple en faisant passer une application d’une variante de base de données à une autre.

« Turbonomic permet aux utilisateurs non techniciens de comprendre les implications de leurs choix dans l’environnement cloud, explique M. Bax. Je peux envoyer les recommandations à la fois aux techniciens et aux responsables produit. Les responsables produit peuvent ainsi comprendre qu’un certain changement réduira les coûts, mais modifiera également les performances. Ils peuvent ainsi faire un choix éclairé. »