Evides utilise IBM Turbonomic pour améliorer l’analyse et renforcer le contrôle
L’infrastructure cloud offre rapidité et flexibilité, mais sans une gestion rigoureuse, elle peut entraîner un surprovisionnement, ce qui augmente les coûts et réduit l’efficacité. Pour Evides, une entreprise leader dans la gestion de l’eau aux Pays-Bas, l’adoption rapide d’une nouvelle plateforme cloud a créé un environnement techniquement et économiquement complexe à maîtriser. Avec plus de 130 serveurs répartis entre différents services, l’entreprise éprouvait des difficultés à gérer les coûts et à s’assurer que les ressources étaient en adéquation avec ses objectifs commerciaux.
Jordy Bax, responsable produit du centre d’excellence cloud (CCoE) chez Evides, explique : « Il est difficile de savoir quelles ressources sont adaptées à nos besoins et de se tenir informé des nouvelles ressources et des mises à jour. Quelques mois seulement après avoir rejoint Evides, il m’est devenu évident que notre environnement cloud était surdimensionné. Nous avons donc décidé de repenser notre gestion des capacités afin d’optimiser nos ressources cloud, en équilibrant les coûts et la valeur métier. L’objectif était de renforcer la visibilité et le contrôle global sans nuire aux performances ni aux fonctionnalités. »
À la recherche d’une solution adaptée à ses besoins, Evides s’est tourné vers Aumatics, un IBM Business Partner spécialisé dans la gestion informatique, la cybersécurité et le conseil informatique. S’appuyant sur sa profonde expertise dans le secteur de la gestion de l’eau, Aumatics a aidé Evides à mettre en œuvre IBM Turbonomic, une solution qui fournit des informations automatisées en temps réel sur l’optimisation des ressources.
Jordy Bax : « À mon avis, Turbonomic est l’une des rares solutions qui relient automatiquement les implications techniques aux informations sur les coûts réels, et c’est très efficace »
La capacité de la solution IBM à aligner les coûts et les implications techniques en a fait l’outil idéal pour Evides afin de maintenir des performances cloud optimales sans dépenses excessives. Grâce à Turbonomic, Evides peut détecter automatiquement les ressources sous-utilisées, évitant ainsi les écueils d’une surprovision.
« La collaboration avec Aumatics a été une expérience formidable, reconnaît M. Bax. J’apprécie leur approche proactive, qui nous simplifie considérablement la vie. De plus, ils comprennent certains aspects complexes de notre fonctionnement et s’y adaptent. »
Turbonomic aide Evides à surveiller son environnement cloud d’un point de vue économique et technique. Ses analyses fournissent des recommandations pour optimiser le rapport qualité-prix, par exemple en faisant passer une application d’une variante de base de données à une autre.
« Turbonomic permet aux utilisateurs non techniciens de comprendre les implications de leurs choix dans l’environnement cloud, explique M. Bax. Je peux envoyer les recommandations à la fois aux techniciens et aux responsables produit. Les responsables produit peuvent ainsi comprendre qu’un certain changement réduira les coûts, mais modifiera également les performances. Ils peuvent ainsi faire un choix éclairé. »
« Nous continuons à travailler avec Aumatics, en utilisant Turbonomic comme ligne directrice, explique M. Bax. Turbonomic nous permet de comprendre nos besoins, mais aussi d’identifier et de surveiller les éventuels surprovisionnements, ce qui nous aide à mieux contrôler les coûts. »
Après avoir mis en œuvre Turbonomic, Evides a réduit ses coûts cloud de 43 % au cours des trois premiers mois, malgré une augmentation de 8 % de son empreinte cloud. M. Bax commente : « Les recommandations basées sur les données de notre solution, notamment l’identification des bases de données redondantes, nous ont permis de réduire nos coûts tout en développant nos activités. Nous estimons que notre solution à elle seule a permis de réduire de 25 % nos dépenses totales liées au cloud. En tant qu’entreprise publique, il est essentiel que nous dépensions notre argent à bon escient, et notre solution nous aide à atteindre cet objectif. »
En plus de restreindre ses dépenses en ressources cloud, Evides a également allégé son environnement cloud en suivant les recommandations de Turbonomic, ce qui a permis à l’entreprise de réduire son empreinte carbone.
« Comme d’autres entreprises de notre secteur, nous souhaitons maintenir un juste équilibre entre performances et coûts dans le cloud, explique M. Bax. En raison de la complexité et de la taille des environnements, cet objectif peut être difficile à atteindre. Il faut un outil spécialisé et, en matière de gestion des capacités, en particulier dans le cloud, cet outil doit concilier performances et prix. Pour moi, le meilleur outil de ce type est aujourd’hui IBM Turbonomic. »
Basée aux Pays-Bas, la société Evides Water Company fournit de l’eau potable sûre et propre 24 heures sur 24, 365 jours par an, à 2,5 millions de consommateurs et d’entreprises dans trois provinces néerlandaises : la Hollande-Méridionale, le Brabant-Septentrional et la Zélande.
Aumatics est une société néerlandaise de services informatiques et opérationnels et de cybersécurité fondée en 2010 et dont le siège social est situé à Zoetermeer. Faisant désormais partie du groupe Hallo (depuis mars 2023), Aumatics fournit des services de sécurité informatique et de gestion d’infrastructure cloud aux moyennes entreprises, aux multinationales et aux organisations à but non lucratif. La société propose une large gamme de services, notamment la conception, la mise en œuvre et la gestion d’infrastructures réseau, de serveurs et d’applications évolutifs et sécurisés, ainsi que des services de gestion de projets et de conseil aux entreprises. Ses services permettent d’accéder à des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) efficaces, conviviaux et performants.
Faites appel à IBM Turbonomic pour optimiser les performances et les coûts de l’infrastructure informatique dans les clouds publics, privés et hybrides.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Business Partner et Turbonomic sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.