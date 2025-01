Opérateur de télécommunications européen

Grâce à la collaboration avec IBIS Solutions et IBM Cloud Pak for Business Automation, les processus de vérification de la faisabilité technique de l’opérateur de télécommunications sont désormais bien différents.

Le suivi des processus en temps réel permet à l’entreprise d’obtenir une meilleure visibilité sur le processus de bout en bout, ce qui l’aide à gérer les projets jusqu’à leur terme, sans retard ni duplication des efforts, avec une prise de décision et une résolution des problèmes plus rapides. En délimitant clairement les responsabilités et grâce à la possibilité d’ajuster, de contrôler et de sécuriser l’accès aux documents, l’entreprise peut renforcer sa position en matière de conformité et renforcer la sécurité des informations.

En outre, la solution permet de rationaliser et d’automatiser les workflows grâce à des mises à jour et des alertes qui réduisent la dépendance à l’égard du suivi manuel. De leur côté, les capacités améliorées de suivi et d’analyse des données facilitent l’identification des domaines à améliorer, le suivi des performances par rapport aux KPI et l’ajustement des stratégies pour atteindre les objectifs métier.

Dans l’ensemble, la solution permet d’accroître considérablement l’efficacité et d’améliorer la gestion des processus, ce qui contribue à réduire les délais de cycle de provisionnement client et à rationaliser les processus automatisés, afin de réduire les coûts opérationnels.

C’est ce que confirme le directeur : « L’opérateur de télécommunications réalise d’importants gains de temps en remplaçant les workflows manuels et décousus par des processus plus transparents et automatisés, grâce à IBM Cloud Pak for Business Automation. Les employés peuvent désormais réaliser leurs tâches quotidiennes bien plus rapidement et proposer aux entreprises et leurs clients une assistance bien plus réactive. »

Surtout, les améliorations soutenues par IBM Cloud Pak for Business Automation contribuent à placer l’opérateur en position de force pour poursuivre d’autres initiatives stratégiques, parmi lesquelles l’introduction de l’hyperautomatisation et l’intégration de l’IA dans les processus métier, afin d’atteindre une plus importante efficacité, une meilleure agilité opérationnelle et des expériences client de qualité supérieure.