Tim Blackwell, responsable des services BI en matière de technologies et d’innovations chez Etihad Airways, explique comment l’expérience initiale avec Microsoft Power BI a conduit à son adoption par les entreprises du groupe Etihad Airways : « A la suite du projet FP&A, le groupe d’architecture de l’entreprise d’Etihad Airways a étudié les technologies de BI envisageables et est parvenu à la conclusion suivante : Power BI offre un moyen très rapide de créer des rapports visuels interactifs, pour un coût par utilisateur intéressant sur le plan commercial. »



La décision de déployer Power BI ayant été confirmée, l’unité de planification et de contrôle financiers (FP&C) a accordé la priorité au développement de tableaux de bord financiers stratégiques, conçus pour fournir des visuels interactifs incluant une analyse détaillée des données sources sous-jacentes.



Etihad a acquis l’expérience et la compréhension de Power BI et le détail de ses fonctionnalités, en s’appuyant sur les preuves de concepts déjà lancées et partagées avec les cadres. L’équipe IBM Services a ensuite été chargée de concevoir et de développer les fonctionnalités d’arrière-plan pour prendre en charge l’intégralité des tableaux de bord financiers d’Etihad.



Pour parvenir à des tableaux de bord financiers simples et conviviaux, IBM a créé les structures et la modélisation de données qui sous-tendent la solution, conçu l’architecture système, et défini et implémenté les règles de sécurité des données sur site et dans le cloud. Ce formidable travail a été réalisé en neuf mois, avec une solution adaptée aux besoins de l’entreprise, prête à être déployée au niveau institutionnel.



Etihad Airways suit des directives strictes en matière de gouvernance des données d’entreprise. Les cadres supérieurs ayant demandé des rapports financiers de haut niveau contenant des informations commerciales détaillées, des questions subsistaient quant à la sécurité, à l’accès et à la localisation des données confidentielles.



« Les exigences en matière de sécurité du cloud ont été définies relativement tard au cours du processus de conception », explique Tim Blackwell. « Au niveau des politiques de l’entreprise, nous ne voulions pas stocker de données commerciales sensibles dans le cloud. Pour un service basé sur le cloud tel que Power BI, cela représentait un formidable défi technique. »



IBM a créé une solution hybride unique en son genre qui permet d’accéder à la puissance et aux fonctionnalités du service Power BI basé sur le cloud Microsoft Azure, tout en conservant les données entièrement sur site dans un entrepôt de données Microsoft SQL Server sécurisé via une passerelle de données Power B, également sur site.



La solution, conçue et implémentée par IBM, renseigne le service Power BI avec les données contenues dans l’entrepôt de données SQL dans les centres de données d’Etihad Airways, via une passerelle sécurisée. Cette conception garantit qu’aucune donnée ne réside dans le cloud, conformément aux politiques de sécurité d’Etihad Airways, tout en fournissant toutes les fonctionnalités du service Power BI. IBM Services a installé et configuré la passerelle de données conformément aux directives de sécurité et d’infrastructure, a activé l’environnement Microsoft Azure sécurisé qui connecte les services et a configuré les outils Microsoft Power BI.



Bien que la solution garantisse la conservation des données sur site, les fonctionnalités de Power BI restent inchangées. Par exemple, Etihad Airways tire parti des fonctionnalités Power BI prêtes à l’emploi, qui permettent aux dirigeants de vérifier les indicateurs clés de performance lorsqu’ils sont en déplacement. De même, la puissante fonction « pack de contenu » de Power BI fournit des ensembles de rapports sur mesure à différents publics. Etihad Airways a désormais créé des packs distincts, avec l’aide d’IBM, qui fournissent des sélections de données critiques à des publics spécifiques.



« L’équipe IBM s’est surpassée pour repenser l’architecture de notre solution en utilisant des données sur site, accessibles aux outils Power BI en ligne via la passerelle de données, souligne Tim Blackwell. Cette architecture de solution hybride, conçue par IBM Services, répond à nos politiques de gouvernance et de contrôle strictes, tandis que les visualisations sont générées et présentées par le service Power BI.



« IBM s’est appuyé sur ses points forts pour trouver les bonnes personnes capables d’aller au bout de cette mission. Les obstacles étaient nombreux en termes de gouvernance, de conformité et du point de vue technique, mais IBM a reconnu l’importance stratégique de ce projet et a fait en sorte que les choses fonctionnent pour Etihad Airways. »



Le PDG d’Etihad Airways, Peter Baumgartner, est également enthousiasmé par les perspectives de Power BI et par le potentiel qu’il recèle en termes en termes de qualité des prises de décision. « Plus que jamais au cours de son histoire, Etihad doit prendre des décisions rapides, cohérentes et basées sur des données, dans des délais courts et dans un environnement économique en constante évolution. La clé pour prendre les bonnes décisions commerciales repose sur l’analyse approfondie des données en temps réel, à l’aide d’outils d’analyse agiles et conviviaux. »