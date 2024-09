Depuis 2003, EMC s’appuie sur des partenaires technologiques compétents et fiables tels qu’IBM pour répondre à ses besoins technologiques. La pandémie de COVID-19, qui a mis quasiment à l’arrêt l’activité économique dans le monde, a incité EMC à aller au-delà des plans d’urgence standard pour se préparer à des situations soudaines ou inattendues. IBM s’est imposé comme un partenaire clé pour aider EMC à gagner en efficacité grâce au déploiement de nouvelles technologies.

L’infrastructure informatique et la plateforme de négoce d’EMC devaient faire l’objet d’une mise à niveau technologique au moment où le pays sortait de la pandémie. Cependant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont retardé la livraison du serveur IBM Power10, remettant à plus tard le déploiement de la mise à niveau.



Pendant cette période critique, l’équipe IBM a redoublé d’efforts pour assurer la fluidité des opérations et éviter les temps d’arrêt. L’équipe a travaillé sans relâche pour assurer un fonctionnement continu du système backend et une action rapide sur les déclencheurs afin d’éviter toute interruption des transactions. C’était vital, car la consommation énergétique montait en flèche dans les hôpitaux, les fournisseurs de services essentiels et les ménages en raison du télétravail.



En tant que fournisseur de services essentiels, IBM a été en mesure de surmonter ces difficultés en exploitant une combinaison de méthodes en ligne et hors ligne pour répondre aux besoins informatiques d’EMC. Cela comprenait la création de nouveaux codes et la résolution des bugs techniques qui étaient apparus.



Une fois le nouveau serveur IBM Power10 lancé, IBM a rapidement mobilisé l’équipe pour mener à bien la mise à niveau dans un délai de neuf mois. La technologie de processeur IBM Power10 de dernière génération contribuerait à garantir des performances élevées, une haute disponibilité et des opérations robustes et résilientes chez EMC. En améliorant l’efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts de maintenance pour maximiser les performances, EMC serait également en mesure d’assurer un soutien continu des opérations quotidiennes du marché national de l’électricité de Singapour, tout en assurant une marge de manœuvre pour la croissance future des données et des transactions.



En outre, les améliorations de performances grâce à IBM Power10 réduiraient le coût global de possession des applications logicielles utilisées par EMC. Les forces combinées de l’évolutivité, de la haute résilience, des performances et de la haute disponibilité de Power10 permettraient à EMC de fonctionner plus efficacement 24h/24 et 7j/7. Mais EMC s’était également fixé comme objectif une meilleure utilisation des technologies de pointe afin d’enrichir le programme national de développement durable.