L’edge computing fait référence au concept qui consiste à placer les workloads, les données et les utilisateurs le plus près possible les uns des autres afin de réduire la latence, limitant le temps de transfert des informations entre deux appareils connectés. L’objectif d’une architecture d’edge computing est de rapprocher physiquement les données et les workloads de l’utilisateur. Et cet objectif pose des défis techniques intéressants, car nous devons étendre le réseau de manière à ce que chaque bureau IBM puisse exécuter ses workloads localement, ce qui nécessite la gestion d’une grande infrastructure distribuée.

Notre solution de mise à l’échelle utilise un modèle de déploiement qui nous permet de « cloner » les machines entre les sites, en veillant à ce que chaque site dispose de la même copie du code afin de réduire la variabilité et de simplifier la gestion. Pour ce faire, nous utilisons des pipelines de distribution de logiciels unifiés qui créent, signent et publient les logiciels dans un référentiel de confiance à partir duquel les machines obtiennent leur copie. Une fois installée, la machine ne peut pas être modifiée, ce qui garantit l’immuabilité de tous les composants logiciels et matériels. Cette approche, communément appelée « infrastructure immuable », nous permet de résoudre les défis liés à l’extension de l’installation des appareils réseau de périphérie dans le monde entier.

Le deuxième défi concerne l’exécution des bons workloads aux bons endroits pour servir les populations de bureaux IBM spécifiques. La solution IEAM répondait parfaitement à ce défi. IEAM nous permet de gérer un parc mondial de machines et d’utiliser des politiques flexibles pour déterminer quelles charges exécuter, et à quel endroit. Nous pouvons spécifier, par exemple, la mise en cache à Armonk et la surveillance à Dubaï. Cette approche basée sur l’intention apporte des capacités permettant le déploiement de modèles de workloads complexes.