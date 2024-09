Destiny Corporation

L'accès à des informations pertinentes et opportunes peut faire toute la différence entre battre un concurrent ou terminer deuxième. Pourtant, de nombreuses entreprises s'appuient toujours sur des approches plus anciennes et plus exigeantes en main-d'œuvre, telles que les feuilles de calcul, pour leurs analyses et leur production de rapports. Même lorsque les organisations ont adopté des entrepôts de données et des outils d’analyse d’entreprise, la forte dépendance à l’égard des spécialistes informatiques peut engendrer de la frustration chez les utilisateurs professionnels, à cause du manque de flexibilité et de rapidité pour obtenir des réponses aux questions critiques de l’entreprise.

Dana Rafiee, directrice mondiale du conseil stratégique chez Destiny, remarque : « Nous travaillons avec des entreprises du Fortune 500 dans les domaines des services financiers, de la banque, de l'assurance et de la distribution. Même dans les grandes entreprises sophistiquées, il est surprenant de constater que l'approche de la gestion et de l'interrogation de grands ensembles de données n'a souvent pas évolué avec le temps. »



« Beaucoup de clients qui interagissent avec nous ont du mal à identifier les nouvelles pressions concurrentielles et à y réagir de manière appropriée, car cela leur demande trop de temps pour obtenir un aperçu clair des opportunités et des problèmes. Ils sont habitués aux requêtes qui prennent 20 heures et plus à exécuter, ou à analyser de plus petits échantillons de données en raison de la nécessité de réponses immédiates aux questions de l’entreprise.