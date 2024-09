CVS Health souhaitait transformer son entreprise, mais s'est rendu compte que pour y parvenir, il lui fallait comprendre et intégrer l'ensemble de son écosystème. Elle a adopté une perspective « extérieure » pour comprendre les besoins de ses utilisateurs et savoir quelles données seraient nécessaires pour conduire la transformation. Il lui fallait développer une stratégie centrée sur les API et un écosystème d'API flexible pour s'adapter à différents environnements : sur site, dans le cloud privé et dans divers clouds publics.