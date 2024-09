Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) - Cement Division

En réussissant à créer la solution de lettre de voiture électronique, CTIL Cement Division espère obtenir un retour sur investissement complet. L’entreprise estime que chacune de ses usines et de ses dépôts gagnera huit heures par jour en éliminant la gestion des lettres de voiture à l’aide de feuilles de calcul, et que le temps de traitement de chaque lettre de voiture sera réduit de plus de 60 %, passant de cinq minutes à seulement une ou deux. Ces gains administratifs permettront potentiellement à l’entreprise de redéployer certains de ses employés dans des rôles plus productifs.

La plateforme donne également à CTIL Cement Division l’assurance que toutes ses expéditions sont accompagnées de la documentation correcte. Les camions de l’entreprise peuvent livrer leur fret sans être retardés aux points de contrôle, et il n’y a aucun risque que les inspecteurs fiscaux imposent des pénalités financières en raison des documents administratifs manquants.

De plus, l’entreprise considère la solution de lettre de voiture électronique comme la première étape d’un parcours plus long. En utilisant sa nouvelle plateforme d’intégration pour rationaliser ou éliminer les processus manuels existants, elle espère obtenir des gains d’efficacité et des avantages commerciaux supplémentaires à l’avenir. Comme il est désormais possible de développer un nouveau service en moins de 10 jours, il devrait également être possible de fournir de nouveaux services rapidement et sans investissement informatique majeur.

Par exemple, l’entreprise prévoit d’intégrer des scanners RFID dans ses processus, ce qui lui permettra de suivre le parcours de lots individuels de ciment de l’usine au camion et du dépôt jusqu’au distributeur. En combinant les données RFID avec les signaux GPS des camions et les informations de la lettre de voiture électronique, l’entreprise sera en mesure d’assurer une traçabilité complète de bout en bout de ses produits, quasiment en temps réel. Cela permettra aux 5 800 distributeurs de l’entreprise de savoir exactement où se trouvent leurs commandes, afin qu’ils puissent informer leurs clients sur les plannings de livraison et renforcer leur satisfaction.

Amit Bahl, directeur informatique chez CTIL Cement Division, conclut : « La plateforme que nous avons construite avec IBM Cloud Integration fournit les informations dont nous avons besoin pour réduire les coûts en optimisant les opérations et la logistique. En planifiant des tournées plus rentables et en prenant des décisions plus intelligentes sur les modes de transport, nous améliorerons l’efficacité et apporterons de la valeur à nos clients plus rapidement et de manière plus fiable. »