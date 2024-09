La solution Netcool joue un rôle essentiel dans la stratégie de croissance de Consolidated Communications en fournissant la plateforme de gestion des incidents dont l’entreprise a besoin pour réussir son développement. « Dans chaque nouveau marché que nous intégrons, nous devons surveiller différentes opérations et différents équipements, explique D. Butler. Netcool Operations Insights nous offre des composants vraiment évolutifs et flexibles pour que nous puissions rapidement déployer un serveur et recevoir des alarmes provenant de différents systèmes sur la plateforme. »

En analysant, filtrant et corrélant les événements sur le réseau de Consolidated Communications, la solution Netcool réduit de 20 % le nombre d’alarmes, aidant ainsi les opérateurs de réseau à se concentrer sur les principaux problèmes et à réagir plus rapidement. « Avec Netcool, nos techniciens répondent 40 % plus vite qu’avec notre ancienne solution de gestion des incidents » constate D. Butler.

Pour Consolidated Communications, un temps de réponse et une résolution des problèmes plus rapides se traduisent directement par une confiance renforcée de la part de sa clientèle et une crédibilité accrue auprès de celle-ci. « IBM et Netcool Operations Insights nous aident vraiment à distribuer nos produits et services, à les surveiller et à satisfaire nos clients, explique D. Butler. Résultat : notre clientèle est satisfaite et nous en bénéficions tous. »