Cognition Foundry est un fournisseur de services en mission. L'entreprise travaille avec des startups qui ont pour ambition de changer le monde, qu'il s'agisse de lutter contre le changement climatique ou la pauvreté. Grâce à un serveur d'entreprise IBM LinuxONE, Cognition Foundry aide ses clients à réaliser leurs rêves et à s'imposer à l'échelle mondiale.

Défi Cognition Foundry souhaitait aider les jeunes entreprises pionnières à concrétiser leurs brillantes idées. Comment pouvait-elle fournir un accès rentable à une infrastructure informatique puissante et soutenir une croissance exponentielle ?

Transformation Cognition Foundry utilise un serveur IBM LinuxONE pour héberger plusieurs environnements clients, fournissant ainsi les ressources informatiques ultra-évolutives et à haute disponibilité dont les startups ont besoin pour développer rapidement leurs activités.

Résultats Démocratise l'accès à l'informatique d'entreprise, normalement limité aux entreprises citées au classement Fortune 500 Appui de la transformation de petites entreprises en acteurs révolutionnaires du changement au niveau mondial Réduit des coûts de calcul grâce à un taux d'utilisation très élevé dans un faible encombrement physique

Description du défi Création d'un modèle de service Fondée en 2016, Cognition Foundry est un nouveau type de fournisseur de services. L'objectif est simple : mettre à disposition des startups révolutionnaires des ressources informatiques performantes normalement accessibles financièrement aux seules grandes entreprises, banques et administrations. Ron Argent, PDG et fondateur de Cognition Foundry, explique : « Nous avons créé Cognition Foundry pour servir les startups qui ont une véritable vision : des entreprises qui veulent changer le monde, lutter contre la pauvreté ou protéger l'environnement. Lorsque nous décidons d'accepter un client, nous nous demandons s'il a une idée passionnante et inspirante qui le guide et que nous pouvons partager. Nous voulons établir des partenariats authentiques et fournir la technologie nécessaire pour transformer des concepts de pointe en réalité ». Il poursuit : « Dans leurs premiers jours, les startups sont souvent confrontées à un véritable dilemme : elles veulent atteindre une croissance rapide, mais le coût d'une infrastructure à grande échelle peut être prohibitif. D'un autre côté, si vous démarrez avec une petite plateforme, il est difficile de faire évoluer les opérations sans perdre l'élan. Une fois la capacité atteinte, il faut réinvestir, commander du nouveau matériel, puis installer le tout dans le centre de données. Lorsque vous visez une croissance exponentielle, ces lenteurs, les temps d'arrêt imposés et les coûts supplémentaires peuvent ruiner vos chances de réussite ». Pour permettre aux startups innovantes de réaliser leur plein potentiel, Cognition Foundry a reconnu qu'elle devait offrir la meilleure technologie d'entreprise. « Dans de nombreux cas, les startups s'appuient sur du matériel évolutif bon marché dont l'utilisation et l'efficacité sont médiocres », explique Ron Argent. « Nous savions que nous pouvions faire beaucoup mieux. Pour fournir la puissance de traitement nécessaire aux workloads massifs des clients, avec une sécurité à toute épreuve pour séparer les workloads multi-locataires les unes des autres, nous avons cherché la meilleure solution sur le marché. »

Avec le soutien d'IBM, nous soutenons certains des plus grands penseurs et entreprises sociales du monde, et transformons des idées fantastiques en réalité. Ron Argent PDG et fondateur Cognition Foundry

Description de la transformation Déployer une plateforme haute performance Pour soutenir la croissance rapide de ses clients en début d'activité, Cognition Foundry a décidé de mettre en œuvre un serveur d'entreprise IBM LinuxONE Rockhopper. Ron Argent explique le processus de sélection : « La fiabilité et la stabilité du serveur LinuxONE sont de premier ordre. Nos utilisateurs ont besoin que leurs systèmes soient en ligne 24 heures sur 24, qu'ils intègrent une ultra-faible latence et une haute disponibilité pour s'assurer qu'ils disposent toujours des ressources de calcul nécessaires pour traiter rapidement des volumes de transactions considérables. En termes d'échelle et de performances, nous savions que LinuxONE nous offrait ce qu'il y avait de mieux. « En ce qui concerne la sécurité, nos utilisateurs bénéficient de décennies d'évolution en réponse aux demandes les plus exigeantes des banques internationales et des gouvernements. En tant que fournisseur de services, tout cela constitue une proposition convaincante lorsque nous nous adressons pour la première fois à des clients potentiels ». Cognition Foundry utilise LinuxONE pour héberger plusieurs environnements clients dans un seul espace physique, fournissant à chacun un centre de données virtuel hautement sécurisé pour ses applications principales. « Les capacités multi-locataires de LinuxONE, basées sur la technologie de virtualisation d'IBM, sont exceptionnelles », commente Ron Argent. « Nous pouvons fournir des ressources dédiées à différents utilisateurs sur le même serveur physique, sans avoir à nous soucier de l'impact d'un environnement sur un autre. Cognition Foundry profite également de l'évolutivité verticale offerte par le serveur LinuxONE, ce qui lui permet de fournir des ressources supplémentaires dès que ses clients en début d'activité en ont besoin. Ron Argent poursuit : « Dès que nos clients souhaitent disposer d'une puissance de traitement supplémentaire, il nous suffit d'actionner un interrupteur pour qu'ils disposent de toute la capacité dont ils ont besoin. Je n'ai pas besoin d'appeler un fournisseur pour commander une infrastructure physique supplémentaire, ni de prendre du temps pour la brancher, ni d'employer du personnel supplémentaire pour gérer une architecture évolutive très étendue. « Et avec un seul serveur très utilisé pour héberger tous nos clients, nous dépensons moins d'énergie et de refroidissement, nous évitons le gaspillage de serveurs et nous limitons notre empreinte écologique. Dans l'ensemble, IBM LinuxONE nous aide vraiment à maîtriser les coûts de nos données, même si nos clients hébergés se développent rapidement ». La collaboration avec IBM permet également à Cognition Foundry d'offrir à ses clients l'accès à des équipes d'experts en matière d'assistance et de développement d'applications. Par exemple, l'équipe d'IBM Montpellier a joué un rôle essentiel dans le développement de la solution basée sur la blockchain que le client principal The Plastic Bank utilise pour soutenir ses opérations de base.

Description des résultats Aider les jeunes entreprises innovantes à s'internationaliser Avec IBM LinuxONE au cœur de ses opérations, Cognition Foundry aide les startups pionnières à réaliser leurs ambitions et à concrétiser leurs grandes idées à l'échelle mondiale. Ron Argent précise : « En travaillant avec IBM, nous démocratisons l'accès aux technologies d'entreprise pour les jeunes entreprises qui sont déterminées à changer le monde, et nous contribuons à rendre l'incroyable possible. Nous avons un modèle rentable qui leur permet de déployer les meilleures ressources qui ne sont généralement accessibles qu'aux entreprises citées au classement Fortune 500. » Cognition Foundry a constitué une liste croissante de clients, dont plusieurs entreprises sociales révolutionnaires. Le fournisseur de services peut offrir aux startups la flexibilité d'investir dans l'infrastructure dont elles ont besoin au début de leur parcours, ainsi que la liberté de croître de manière exponentielle sans risque de ralentissement ou de perte d'élan. Ron Argent poursuit : « C'est la véritable beauté de la plateforme LinuxONE : nous pouvons aider de petites entreprises ayant des idées et des applications brillantes à se transformer en acteurs internationaux du changement. Elles peuvent se développer rapidement, sans perdre le contrôle de leurs coûts et sans devoir faire de compromis sur leur vision de l'avenir. « Prenons l'exemple de notre travail avec la Plastic Bank. Ils sont venus nous voir avec cette idée géniale de nettoyer nos océans en transformant les déchets plastiques en une marchandise de valeur, et en incitant les plus pauvres du monde à les collecter et à les recycler en échange de biens et de services utiles. Nous avons travaillé avec IBM pour créer une solution basée sur la blockchain afin de suivre le processus, et nous avons utilisé LinuxONE pour soutenir potentiellement des millions d'utilisateurs dans le monde. » Avec IBM LinuxONE à la base de ses offres, Cognition Foundry est également bien placée pour étendre ses activités à l'avenir. « Nous disposons d'une plateforme fiable pour nous aider à déployer nos ailes », déclare Ron Argent. « Nos témoignages de clients ne feront qu'engendrer d'autres succès et nous aideront à établir des partenariats encore plus précieux ». Il conclut : « L'utilisation de LinuxONE nous permet de disposer de ce qu'il y a de mieux. Pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire du profit, mais de faire un geste pour le monde en retour. Avec l'appui d'IBM, nous soutenons certains des meilleurs penseurs et entreprises sociales du monde, et nous transformons des idées fantastiques en réalité ».