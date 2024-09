Cochlear était en train de déployer IBM WebSphere® Portal. IBM était donc un choix naturel pour ce projet et s’est engagé à implémenter une plateforme de gestion de contenu et du Web normalisée.

Vishy Narayanan explique : « Nous avions besoin d’une solution flexible pour répondre à nos exigences de niveau entreprise à haute disponibilité et faire face aux changements rapides. En outre, IBM étant déjà utilisé dans d’autres secteurs de l’entreprise, nous avons décidé d’utiliser la même plateforme. »

Après les premières discussions, IBM a recommandé son partenaire commercial, GLiNTECH, pour fournir un portail d’entreprise et une solution de gestion de contenu associée s’appuyant sur une infrastructure partagée et offrant un point d’accès unique basé sur les rôles pour le contenu et les services Web.

« Sachant que l’envergure de ce projet était sans précédent, nous avions besoin d’un partenaire disposant de compétences prêtes à être déployées rapidement et qui pourrait nous aider à gérer un déploiement dans plus de 24 pays, dans 20 langues différentes, » insiste Vishy Narayanan. GLiNTECH nous a aidés à configurer et à intégrer la solution IBM dans divers systèmes de back-end et à développer des structures de contenu, des sites, des portlets et une architecture orientée services (SOA).

« Le calibre de nos ressources GLiNTECH était excellent. GLiNTECH a trouvé l'équilibre parfait entre l'expertise et des relations solides avec les techniciens d’IBM Labs, qui sont devenus une ressource inestimable dans le cadre de nos nouvelles ambitions », ajoute Vishy Narayanan.

Le déploiement a commencé avec le site international de Cochlear, qui a joué un rôle pilote. Vishy Narayanan explique que cette approche a permis à son équipe de tirer parti de ce qu’elle a appris pour personnaliser le processus de déploiement des autres sites nationaux. Elle a ensuite opéré la migration de près de 20 sites nationaux au cours de la deuxième phase, et ce en moins d’un an, ce que l’organisation considère comme une réussite.

La formation est essentielle à la gestion d’un déploiement d’une telle envergure. Ainsi, au-delà de la formation initiale de familiarisation avec la nouvelle plateforme, Vishy Narayanan et son équipe organisent des forums hebdomadaires pour partager des conseils et s’assurer que les parties prenantes du monde entier savent comment tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités.