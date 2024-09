Clarify Health

Les systèmes de santé peuvent se révéler fragmentés, déroutants, et parfois générer de la frustration.Ce qu’il faut, c’est un moyen pour les médecins de fournir en toute confiance aux patients une feuille de route des soins de bout en bout dès leur première visite. Cela ouvre la voie à une approche beaucoup plus rationalisée et plus efficace de la gestion des soins.