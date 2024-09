Cedato poursuit sa croissance rapide et parvient à évoluer facilement pour répondre à la demande grâce à l'infrastructure d'hébergement IBM Cloud. « Notre indicateur commercial est le nombre d'impressions vidéo que nous alimentons chaque mois », ajoute M. Doron. « Nous en faisions environ cinq milliards par mois avant de commencer à héberger sur une plateforme IBM Cloud, et nous avons désormais triplé ce chiffre. Nous alimentons chaque mois 15 milliards de vues vidéos sur deux millions de sites et d'applications. »



La solution IBM Cloud offre les options préconfigurées et le déploiement accéléré de l'infrastructure dont la start-up a besoin pour suivre le rythme du commerce. « IBM dispose d'un grand nombre de configurations de serveur », déclare Tomer Leicht, vice-président de la recherche et du développement chez Cedato. « C'est fondamental : IBM propose trois fois plus d'options que la plupart des autres entreprises et approvisionne les serveurs presque instantanément lorsque nous passons une commande. »



La marque et la réputation mondiale d'IBM peuvent soutenir l'impressionnante proposition de valeur de Cedato. « Le fait que nos produits soient exécutés et gérés sur une infrastructure alimentée par IBM valide nos offres et nous aide à conclure des ventes, en particulier avec des clients très vigilants », déclare M. Doron. « En général, ces entreprises ont déjà fait l'expérience de services fonctionnant sur d'autres plateformes avec moins de temps de disponibilité, de fiabilité et d'intégrité.



Enfin, l'équipe dirigeante de Cedato est convaincue que collaboration avec IBM favorisera la poursuite de l'innovation et de la réussite. « IBM se comporte vraiment comme un partenaire dans notre relation commerciale, et c'est ce que nous recherchions », affirme M. Doron. « Nous le voyons bien dans leur réflexion sur les relations à long terme, leur adaptation à nos besoins spécifiques et leur mentalité qui vise à cque la relation profite aux deux parties.»