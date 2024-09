« Nous trouvons IBM watsonx.ai passionnant, en particulier pour le secteur public. L’architecture orientée composants d’IBM Watson a le potentiel de soutenir l’application de l’IA dans des environnements sur site, et de répondre ainsi aux exigences de l’arrêt Schrems II et du RGPD, qui sont essentielles pour l’utilisation de l’IA dans l’administration. Nous avons donc pris les premières mesures pour tester la technologie IBM AI et l’intégrer à notre plateforme F2 dédiée aux agences gouvernementales, en étroite collaboration avec certains de nos clients issus du gouvernement.

— Per Tejs Knudsen,

PDG de

cBrain