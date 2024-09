Comme de nombreuses entreprises aujourd'hui, Carnival considère l'informatique comme un élément essentiel pour offrir une expérience agréable et fluide à ses clients. Dans l'environnement opérationnel complexe de Carnival, l'intégration continue, sécurisée et fiable est toujours une priorité. Grâce aux API et à d'autres outils d'intégration, l'équipe IT de Carnival peut fournir des intégrations et interfaces découplées et réutilisables pour les applications et les différents services, optimisant ainsi le retour sur investissement.

« Notre architecture d'intégration informatique place le client au centre de nos préoccupations. De l'achat à la réservation, en passant par la croisière, notre architecture pilotée par API et notre ESB basé sur des événements jouent un rôle clé pour offrir la meilleure expérience possible aux clients et à l'équipage. », déclare Danduboyina. Carnival utilise webMethods Suite pour assurer une connectivité flexible et fiable, garantissant ainsi une navigation fluide et des moments de plaisir pour tous.