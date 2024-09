Cabify a initialement créé son application à l'aide de la base de données open source Apache CouchDB, sur laquelle est basé Cloudant. Cependant, ils ont atteint un goulot d'étranglement en termes d'évolutivité et de performances. Ce problème était d'autant plus important qu'à cette époque, la société cherchait également à développer considérablement ses activités et avait donc besoin d'une solution de base de données capable de s'adapter à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à l'ouverture vers de nouveaux territoires.