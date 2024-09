Après avoir recherché les solutions disponibles, Banco populaire a décidé d'effectuer une preuve de concept (POC) avec la solution IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere afin d'automatiser ses processus manuels. En travaillant sur la POC avec une équipe d'IBM, le personnel de la banque a appris qu'il était important d'examiner attentivement le processus que l'on souhaite automatiser. « Ce que nous promouvons au sein de la banque, c’est le fait de ne pas se contenter d'ajouter de nouvelles technologies au processus existant », explique M. Benitez. « Il faut d'abord simplifier le processus autant que possible, puis automatiser ce qu'on ne parvient pas à simplifier. » Ainsi, la banque n'automatise pas seulement un processus compliqué. Il s'agit de transformer le processus existant en un processus plus efficace et plus rationalisé, puis de le rendre complètement automatisé.

La Banco popular tire parti de la flexibilité de la solution Robotic Process Automation pour l'exécuter en mode hybride. « La suite IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere est conçue de telle sorte que vous avez le choix de l’endroit où vous déployez certains composants », explique M. Benitez. « Nous avons donc des choses qui s’exécutent sur site et d’autres qui s’exécutent sur le cloud », ajoute-t-il. Cette approche permet à la banque d'exécuter des composants qui n'ont pas autant d'exigences de sécurité dans le cloud, pour une meilleure évolutivité. Les composants qui ont plus d’exigences de sécurité peuvent s’exécuter sur site, derrière les pare-feu de la banque. « De cette façon, nous avons les options d'évolutivité du cloud, mais aussi les capacités de sécurité que notre infrastructure sur site possède déjà », précise M. Benitez.