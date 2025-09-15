Banco BV et IBM bénéficient d’une visibilité et d’un contrôle complet sur les coûts liés au cloud
À mesure que Banco BV élargissait son implantation cloud sur Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS), la gestion des coûts se révélait de plus en plus complexe. La banque avait besoin d’un moyen de décomposer les dépenses par équipe, budget et système, tout en conservant visibilité et contrôle sur l’ensemble des environnements.
Or, sans vue centralisée, il lui était difficile de prévoir les coûts liés au cloud , soulignant la nécessité d’améliorer sa gestion budgétaire. Le défi n’était pas seulement technique, il était également stratégique : comment adapter l’utilisation du cloud tout en intégrant une discipline financière à tous les niveaux de l’entreprise.
Face à la complexité des opérations multicloud, il est apparu clairement que la transparence et la visibilité des coûts liés au cloud étaient essentielles. Pour améliorer sa gestion budgétaire, Banco BV avait besoin de mécanismes d’optimisation continue et de détection des anomalies en temps réel, afin de faciliter la prise de mesures proactives avant que de petits problèmes ne se transforment en lourdes dépenses.
Pour faire face à la complexité de la gestion des opérations cloud sur GCP, Azure et AWS, Banco BV a opté pour IBM Cloudability, une solution leader sur le marché dans le domaine de l’optimisation des coûts liés au cloud. Les capacités d’allocation avancées de la solution ont permis à la banque de visualiser précisément les dépenses par équipe et par ligne budgétaire, tout en automatisant la création de rapports, la détection des anomalies et les recommandations en matière de réduction des coûts pour ses trois fournisseurs de services cloud (CSP).
Dans le cadre du partenariat stratégique entre Banco BV et IBM, Cloudability a été intégré de manière transparente dans l’environnement multicloud de la banque. IBM a fourni des automatisations API personnalisées ainsi que des programmes de mise en œuvre sur mesure, contribuant ainsi à garantir non seulement le déploiement de la plateforme, mais également son intégration complète dans les opérations quotidiennes de la banque.
L’intégration a été soutenue par une stratégie de mise en œuvre solide, comprenant des ateliers pratiques, des formations en direct et la création de parcours d’apprentissage structurés. Les employés ont ainsi pu adopter les nouvelles bonnes pratiques et les nouveaux outils FinOps, ce qui a favorisé l’émergence d’une culture de responsabilité financière et de sensibilisation aux coûts liés au cloud dans toute l’entreprise.
Résultat : la transparence des coûts et la discipline financière font désormais partie intégrante de la stratégie cloud de la banque, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées et améliore l’efficacité à long terme.
Grâce aux puissantes capacités de reporting et d’optimisation de Cloudability, Banco BV a acquis la visibilité financière nécessaire pour maîtriser sa stratégie cloud et faire évoluer ses pratiques FinOps. En trois ans, la banque a économisé près de 30 % des coûts liés au cloud prévus grâce à une optimisation proactive et à la détection précoce des anomalies. Les équipes ont désormais accès à des données sur les dépenses liées au cloud en temps quasi réel, et peuvent donc prendre des décisions plus intelligentes et mieux ajuster leur budget.
Les prévisions sont désormais beaucoup plus précises, avec des marges d’erreur minimales, ce qui permet à la banque d’anticiper les risques et de s’adapter rapidement. Grâce au soutien continu d’IBM, Banco BV intègre la rentabilité à chaque étape du développement de ses produits et de ses opérations cloud.
Cloudability a joué un rôle déterminant non seulement en offrant une visibilité au niveau financier, mais aussi en soutenant activement les efforts continus d’optimisation des coûts, faisant de la discipline financière une compétence essentielle dans toute l’entreprise.
Cloudability a permis à Banco BV de segmenter les coûts directs par équipe, ce qui a apporté une plus grande transparence et un meilleur contrôle des dépenses liées au cloud. Cette granularité, combinée aux informations agrégées sur les coûts provenant de GCP, Azure et AWS, facilite les décisions stratégiques, qu’il s’agisse de négociations contractuelles ou d’évaluation de la faisabilité financière des migrations vers le cloud.
Fondée en 1988 et basée à São Paulo, Banco BV est l’une des plus grandes institutions financières privées du Brésil. Initialement spécialisée dans la distribution de titres, la banque a évolué et est devenue un prestataire de services complets, occupant une position de leader dans le financement automobile et la banque numérique. Aujourd’hui, l’établissement est reconnu pour sa stratégie axée sur la technologie, son leadership en matière d’ESG et ses partenariats innovants avec des fintechs. Son approche cloud et son engagement en faveur de la transparence financière continuent de façonner sa transformation dans les services de détail, de gros et axés sur la durabilité.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, Cloudability et IBM Apptio sont des marques de commerce d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.