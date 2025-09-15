À mesure que Banco BV élargissait son implantation cloud sur Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS), la gestion des coûts se révélait de plus en plus complexe. La banque avait besoin d’un moyen de décomposer les dépenses par équipe, budget et système, tout en conservant visibilité et contrôle sur l’ensemble des environnements.

Or, sans vue centralisée, il lui était difficile de prévoir les coûts liés au cloud , soulignant la nécessité d’améliorer sa gestion budgétaire. Le défi n’était pas seulement technique, il était également stratégique : comment adapter l’utilisation du cloud tout en intégrant une discipline financière à tous les niveaux de l’entreprise.

Face à la complexité des opérations multicloud, il est apparu clairement que la transparence et la visibilité des coûts liés au cloud étaient essentielles. Pour améliorer sa gestion budgétaire, Banco BV avait besoin de mécanismes d’optimisation continue et de détection des anomalies en temps réel, afin de faciliter la prise de mesures proactives avant que de petits problèmes ne se transforment en lourdes dépenses.