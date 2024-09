Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

Nichée parmi les terres agricoles et les vignobles, la municipalité de Carrù se cache au milieu des plaines vallonnées de la région du Piémont en Italie. Et sur une petite colline à la périphérie de la ville se dresse un château médiéval, construit vers l’an 1 000 après J.C. Cette structure historique abrite une autre institution de longue date de la région : la Banca Alpi Marittime.

Fondée à la fin du XIXe siècle, la banque a servi la communauté environnante, offrant des services financiers et un soutien aux agriculteurs, travailleurs et familles qui aiment cette région.



« Nous ne sommes pas une banque d'affaires sans visage, axée uniquement sur le profit », explique Piero Biagi, directeur général de la Banca Alpi Marittime. « Nous sommes une coopérative de crédit [une banque de crédit coopérative], notre objectif est donc d'améliorer la durée de vie économique de nos membres et de notre région. Nous voulons leur fournir le crédit et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent vivre, fonder leur famille et développer leur entreprise ».



Dans la poursuite de cet objectif, la banque souhaitait améliorer le niveau de soutien entourant ses offres de crédit, des comptes bancaires comprenant des lignes de crédit personnelles pour les particuliers et les entreprises. À l'époque, les directeurs de banque évaluaient chaque demande de crédit au fur et à mesure qu'elle arrivait, essayant de prendre la bonne décision pour l'organisation et ses membres grâce aux informations disponibles. Et pour les lignes de crédit qui existaient déjà, ce même personnel devait évaluer les limites de crédit existantes chaque année pour déterminer si elles devaient être renouvelées ou ajustées.



« Cela nous prenait beaucoup de temps, ajoute Biagi. « Plus d'un tiers de nos clients exigent une ligne de crédit sur leur compte, et je voulais quelque chose de plus efficace pour réaliser cette tâche. Je savais que la technologie pouvait résoudre ce problème, mais que nous sommes une petite banque, et nous n'avons pas de ressources informatiques ni de compétences spécifiques en science des données. »



De manière plus spécifique, M. Biagi a été convaincu qu'une solution optimisée par l'IA pouvait facilement accélérer le processus de prise de décision entourant ces comptes critiques. Mais était-il possible de faire venir cette technologie de pointe jusqu'à Carrù ?