Miser sur la rapidité et la sécurité

Une infrastructure sécurisée et conforme : des systèmes hérités au cloud moderne
Après des décennies de croissance, la pile technologique d’Atruvia a atteint un point de rupture alors que l’infrastructure de l’entreprise s’étant étendue à travers des centres de données, des clusters OpenShift et des clouds publics, chacun avec ses propres outils, processus et cadres de conformité. L’automatisation fragmentée, le provisionnement manuel et une gouvernance incohérente ont commencé à ralentir la livraison et l’innovation. Ce qui assurait autrefois la stabilité et la portée était devenu un enchevêtrement de dépendances.
« Nous gérions 250 000 postes de travail et des milliers de machines virtuelles, explique Martin Pelke, responsable produit pour l’infrastructure en tant que code chez Atruvia. Nous utilisions une pile d’outils hétéroclite qu’il fallait fusionner. Et le système restait toujours axé sur les processus plutôt que sur les produits. »
La situation a atteint un point critique lorsqu’Atruvia a dû faire passer son déploiement OpenShift d’une poignée de clusters à une quarantaine. Les workflows basés sur des tickets et les transferts manuels obligeaient les développeurs à attendre des semaines pour obtenir de nouvelles ressources, tandis que les connaissances institutionnelles restaient cloisonnées. Une approche fondamentalement différente s’imposait.
Le parcours de modernisation d’Atruvia a commencé par la mise en place d’une base de sécurité fiable. Pendant des années, IBM Vault a servi de gestionnaire central des secrets pour les applications sur site, sécurisant les identifiants, gérant les clés d’accès et garantissant la conformité sur l’ensemble des systèmes bancaires critiques. S’appuyant sur cette base, Atruvia a entrepris d’apporter la même cohérence et le même contrôle à la mise en place de l’infrastructure.
IBM Terraform lui a apporté la réponse. Ce qui a commencé comme une preuve de concept pour le déploiement d’une infrastructure cloud s’est rapidement transformé en une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à standardiser le provisionnement, à permettre le libre-service pour les développeurs et à intégrer la conformité dans chaque workflow.
Atruvia a déployé Terraform comme socle de son nouveau modèle de plateforme en tant que produit. En définissant l’infrastructure en tant que code (IaC), les équipes ont remplacé les demandes manuelles par des modules standardisés et réutilisables ainsi que par des workflows GitOps. Pour sécuriser l’approvisionnement dans un environnement financier réglementé, Terraform a été intégré aux pipelines Vault et GitLab, permettant ainsi d’injecter des secrets directement dans les workflows CI/CD avec des pistes d’audit complètes et une application automatisée des politiques.
La transformation culturelle revêtait une importance tout aussi grande. Atruvia a montré l’exemple plutôt que d’imposer sa volonté. « Nous avons agi sans faire de bruit, a expliqué Lukas Essig, ingénieur senior en plateformes cloud. Nous avons mis au point un modèle d’intégration GitOps, et de plus en plus d’équipes l’ont adopté parce qu’il fonctionnait. » Des consultants dédiés ont guidé les équipes de développement tout au long du processus, de la configuration du référentiel au déploiement de l’infrastructure à la manière d’Atruvia.
Le passage à IBM Terraform et Vault a transformé à la fois la rapidité et la culture de la mise en place de l’infrastructure chez Atruvia. Ce qui prenait autrefois des mois peut désormais être réalisé en quelques minutes, ce qui permet aux équipes d’avancer plus vite et avec davantage d’assurance.
Un moment décisif s’est produit lorsque l’équipe réseau a dû reproduire une configuration réseau cloud native complexe pour un deuxième segment de centre de données. Auparavant, cette configuration avait évolué au fil d’années d’expérimentation, ce qui la rendait notoirement difficile et longue à reproduire. Grâce à Terraform, ils ont mis en place l’intégralité de la configuration en 15 minutes, une tâche qui aurait auparavant pris des semaines.
La conformité, qui relevait autrefois d’un processus d’audit manuel, est désormais intégrée à chaque workflow grâce à une analyse automatisée et à une gestion centralisée des secrets. Les équipes de sécurité peuvent retracer chaque modification de l’infrastructure, tandis que les développeurs bénéficient de boucles de rétroaction plus rapides et de moins de goulets d’étranglement.
Du déploiement de l’infrastructure et de la gestion des secrets à l’automatisation du réseau et à une culture de la responsabilité technique, Atruvia a profondément transformé la manière dont elle conçoit, sécurise et fait évoluer la technologie qui alimente le secteur bancaire moderne en Allemagne.
Atruvia est le prestataire de services informatiques des banques coopératives et privées allemandes, fournissant des plateformes bancaires centrales, une infrastructure informatique et des services numériques sécurisés à plus de 900 établissements à travers le pays. Avec près de 5 500 employés, l’entreprise opère au cœur du système financier allemand, traitant plus de 9,3 milliards de transactions par an, gérant 91 millions de comptes clients et alimentant 26 000 bornes libre-service.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
IBM, le logo IBM, Terraform et Vault sont des marques d’IBM Corp. déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.