Miser sur la rapidité et la sécurité

Le parcours de modernisation d’Atruvia a commencé par la mise en place d’une base de sécurité fiable. Pendant des années, IBM Vault a servi de gestionnaire central des secrets pour les applications sur site, sécurisant les identifiants, gérant les clés d’accès et garantissant la conformité sur l’ensemble des systèmes bancaires critiques. S’appuyant sur cette base, Atruvia a entrepris d’apporter la même cohérence et le même contrôle à la mise en place de l’infrastructure.

IBM Terraform lui a apporté la réponse. Ce qui a commencé comme une preuve de concept pour le déploiement d’une infrastructure cloud s’est rapidement transformé en une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à standardiser le provisionnement, à permettre le libre-service pour les développeurs et à intégrer la conformité dans chaque workflow.

Atruvia a déployé Terraform comme socle de son nouveau modèle de plateforme en tant que produit. En définissant l’infrastructure en tant que code (IaC), les équipes ont remplacé les demandes manuelles par des modules standardisés et réutilisables ainsi que par des workflows GitOps. Pour sécuriser l’approvisionnement dans un environnement financier réglementé, Terraform a été intégré aux pipelines Vault et GitLab, permettant ainsi d’injecter des secrets directement dans les workflows CI/CD avec des pistes d’audit complètes et une application automatisée des politiques.

La transformation culturelle revêtait une importance tout aussi grande. Atruvia a montré l’exemple plutôt que d’imposer sa volonté. « Nous avons agi sans faire de bruit, a expliqué Lukas Essig, ingénieur senior en plateformes cloud. Nous avons mis au point un modèle d’intégration GitOps, et de plus en plus d’équipes l’ont adopté parce qu’il fonctionnait. » Des consultants dédiés ont guidé les équipes de développement tout au long du processus, de la configuration du référentiel au déploiement de l’infrastructure à la manière d’Atruvia.