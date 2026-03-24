Assaí se dote d’une visibilité et d’un contrôle réels du cloud pour soutenir la rapidité et l’ampleur de la vente au détail moderne.
Assaí est le plus grand détaillant alimentaire du Brésil, au service des familles et des nombreuses petites et moyennes entreprises qui dépendent des achats en gros ou unitaires, des prix compétitifs et de la diversité des produits disponibles. Opérer à cette échelle impose des exigences importantes aux systèmes de soutien à la chaîne d’approvisionnement, à la tarification, au réapprovisionnement et aux opérations en magasin. Un défi amplifié par l’expansion rapide de l’entreprise, renforçant le besoin de plateformes technologiques évolutives, efficaces et résilientes.
Avec l’extension de l’architecture de microservices, l’ajout de nouvelles charges de travail cloud et la diversification des environnements sur de multiples comptes, le paysage technologique d’Assaí est naturellement devenu plus complexe. Ce constat illustre un défi plus large dans le secteur de la vente au détail au Brésil, où l’adoption rapide du cloud augmente la nécessité de maîtriser l’utilisation, de prendre en compte les facteurs de coûts et de garantir la prévisibilité des performances.
Assaí avait besoin d’une meilleure visibilité sur la consommation du cloud afin de maintenir la performance et la prévisibilité des coûts à mesure que l’encombrement numérique augmentait.
Assaí s’est associée à IBM et Nava pour moderniser sa gouvernance cloud à travers un parcours FinOps structuré en phases. La première phase a débuté avec IBM® Turbonomic, sélectionné après une preuve de concept (PoC) de six mois à l’échelle de la production. Celle-ci a démontré une visibilité approfondie sur l’ensemble des charges de travail, qu’elles soient dans le cloud ou sur site, chose essentielle pour un détaillant hybride comptant plus de 90 systèmes et des milliers de microservices.
Turbonomic a analysé en continu la demande des applications, identifiant les bases de données surdimensionnées, les clusters inutilisés, les microservices inefficaces et même les charges de travail sous-dimensionnées qui nécessitaient un investissement, et pas seulement des réductions de coûts. Avec l’intégration à ServiceNow, Assaí a automatisé des actions hautement fiables, telles que le dimensionnement et la mise à l’échelle appropriés. L’optimisation est passée d’une enquête manuelle à une automatisation continue axée sur les politiques.
Dans la phase suivante, IBM® Cloudability a unifié la visibilité des coûts sur plusieurs comptes cloud. Assaí a mis en place des centres de coûts, un étiquetage des workloads, des prévisions et des workflows tout en obtenant des informations sur la saisonnalité, la planification des réservations et la consommation anormale. Cloudability est devenu le point de référence central pour les dirigeants, les équipes d’ingénieurs et les équipes financières.
Ensemble, IBM, Nava, Turbonomic et Cloudability ont aidé Assaí à passer d’une gestion fragmentée du cloud à une pratique FinOps coordonnée et mature.
Avec IBM Turbonomic et IBM Cloudability, mis en œuvre en partenariat avec Nava, Assaí a construit un modèle opérationnel FinOps évolutif et automatisé. Turbonomic a permis de réaliser des économies d’environ 30 % sur le cloud, d’accélérer le seuil de rentabilité à moins de sept mois et de réduire les problèmes liés aux performances en identifiant très tôt les besoins en matière de dimensionnement et d’investissement. L’exécution automatique des modifications via ServiceNow a permis de réduire le travail manuel sur l’infrastructure de 15 à 20 %.
Cloudability a ajouté une gouvernance financière, permettant une répartition précise des coûts, une optimisation en fonction des saisons, une planification des réservations, une budgétisation et des alertes d’anomalies. Les dirigeants et les équipes de développement partagent désormais une vision unifiée de la consommation du cloud et des facteurs de coûts.
La maturité FinOps d’Assaí est passée de zéro à cinq (sur une échelle de 0 à 10) en moins de deux ans, avec l’objectif d’atteindre le niveau huit ou plus en 2026 grâce aux pratiques de la FinOps Foundation et au partenariat continu avec IBM et Nava.
Assaí, dont le siège social est à São Paulo et qui a été fondée en 1974, est le plus grand détaillant alimentaire du Brésil. Exploitant plus de 300 magasins à travers le pays, il sert à la fois des familles et des petites et moyennes entreprises, accueillant plus de 40 millions de clients chaque mois.
Nava est une société brésilienne de services technologiques axée sur cloud, l’observabilité des données et la cybersécurité. En tant que membre IBM Partner Plus, Nava accompagne les entreprises de tous secteurs dans leurs programmes d’automatisation, de FinOps et de modernisation.
Découvrez comment IBM Turbonomic et IBM Cloudability travaillent ensemble pour renforcer la gouvernance des coûts du cloud, en réunissant la performance des applications, l’efficacité des ressources et la visibilité financière dans tous vos environnements. Découvrez comment une approche FinOps complète aide les équipes à optimiser en continu, à automatiser en toute sécurité et à évoluer en toute confiance.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.