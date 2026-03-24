Assaí est le plus grand détaillant alimentaire du Brésil, au service des familles et des nombreuses petites et moyennes entreprises qui dépendent des achats en gros ou unitaires, des prix compétitifs et de la diversité des produits disponibles. Opérer à cette échelle impose des exigences importantes aux systèmes de soutien à la chaîne d’approvisionnement, à la tarification, au réapprovisionnement et aux opérations en magasin. Un défi amplifié par l’expansion rapide de l’entreprise, renforçant le besoin de plateformes technologiques évolutives, efficaces et résilientes.

Avec l’extension de l’architecture de microservices, l’ajout de nouvelles charges de travail cloud et la diversification des environnements sur de multiples comptes, le paysage technologique d’Assaí est naturellement devenu plus complexe. Ce constat illustre un défi plus large dans le secteur de la vente au détail au Brésil, où l’adoption rapide du cloud augmente la nécessité de maîtriser l’utilisation, de prendre en compte les facteurs de coûts et de garantir la prévisibilité des performances.

Assaí avait besoin d’une meilleure visibilité sur la consommation du cloud afin de maintenir la performance et la prévisibilité des coûts à mesure que l’encombrement numérique augmentait.