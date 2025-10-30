Askari Bank rationalise la gestion des accès, renforce la sécurité et réduit les coûts liés au centre d’assistance grâce à IBM Verify
Askari Bank, l’une des principales institutions financières du Pakistan, cherchait à remédier à l’augmentation des coûts informatiques et aux inefficacités opérationnelles. Les demandes de réinitialisation de mot de passe, très nombreuses, mobilisaient des ressources précieuses du centre d’assistance, tandis que les processus manuels d’intégration et de départ nuisaient à la productivité. Les failles de sécurité, telles que la communication des mots de passe en texte clair, créaient des vulnérabilités inacceptables dans un environnement hautement réglementé par la Banque d’État du Pakistan (SBP). La banque avait besoin d’une solution moderne de gestion des identités pour renforcer la sécurité, garantir la conformité et optimiser les coûts.
de réduction du temps consacré par le centre d’assistance aux problèmes liés aux mots de passe
à 1 jour de durée du cycle d’intégration/de départ
d’adoption de la plateforme d’identité en libre-service par le personnel
Protection MFA pour les actions sensibles
Askari Bank a collaboré avec Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM Business Partner, pour déployer une solution moderne de gestion des identités et des accès qui répondait à la fois aux objectifs opérationnels et de conformité.
SPS a conçu et déployé le cadre de la solution, en automatisant les workflows d’intégration et de départ afin de réduire considérablement les efforts manuels et le temps de provisionnement. La société a également mis en place un système de réinitialisation des mots de passe en libre-service, qui a permis aux utilisateurs de gérer leurs propres identifiants et a considérablement limité le volume d’appels au centre d’assistance.
Askari Bank a renforcé la sécurité en éliminant les échanges de mots de passe en texte clair et en introduisant l’authentification à étapes (MFA) avec IBM Verify. La banque a utilisé IBM Verify ainsi que les capacités d’automatisation mises en place par SPS pour répondre aux exigences de conformité de la SBP tout en facilitant une expérience utilisateur fluide et sécurisée.
En partenariat avec Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank a déployé IBM Verify comme base de sa plateforme moderne de gestion des identités et des accès (IAM). Les principaux résultats enregistrés sont les suivants :
En déployant IBM Verify avec SPS, Askari Bank a considérablement amélioré l’efficacité de son IAM, renforcé sa posture de sécurité et atteint la conformité avec les exigences de la SBP.
Askari Bank Limited est une banque pakistanaise créée en 1991, qui offre des services bancaires conventionnels et islamiques grâce à son vaste réseau d’agences, de distributeurs automatiques et d’un centre de contact dédié. Elle sert à la fois des clients particuliers et commerciaux et est connue pour l’importance qu’elle accorde à l’innovation technologique et aux produits financiers conformes à la charia. La banque est cotée à la Bourse du Pakistan et opère sous l’égide de la Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) est un IBM Business Partner basé à Rockville, dans le Maryland, avec des bureaux à Islamabad, au Pakistan. Elle développe des solutions industrielles qui tirent parti de l’IA et du cloud. En tant qu’innovateur et créateur de solutions de niveau entreprise possédant une expertise dans toutes les phases de la conception, du développement, du déploiement et de la sécurité des produits, SPS aide ses clients à créer et à sécuriser leurs applications. Ses équipes de développement, de qualité, de cybersécurité, de formation, d’exploitation, de surveillance et d’assistance travaillent de concert pour créer des systèmes hautement performants, sécurisés et évolutifs.
