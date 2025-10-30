Askari Bank a collaboré avec Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM Business Partner, pour déployer une solution moderne de gestion des identités et des accès qui répondait à la fois aux objectifs opérationnels et de conformité.

SPS a conçu et déployé le cadre de la solution, en automatisant les workflows d’intégration et de départ afin de réduire considérablement les efforts manuels et le temps de provisionnement. La société a également mis en place un système de réinitialisation des mots de passe en libre-service, qui a permis aux utilisateurs de gérer leurs propres identifiants et a considérablement limité le volume d’appels au centre d’assistance.

Askari Bank a renforcé la sécurité en éliminant les échanges de mots de passe en texte clair et en introduisant l’authentification à étapes (MFA) avec IBM Verify. La banque a utilisé IBM Verify ainsi que les capacités d’automatisation mises en place par SPS pour répondre aux exigences de conformité de la SBP tout en facilitant une expérience utilisateur fluide et sécurisée.