Une identité, un accès illimité : le parcours de confiance numérique d’Askari Bank

Askari Bank rationalise la gestion des accès, renforce la sécurité et réduit les coûts liés au centre d’assistance grâce à IBM Verify

Illustration représentant Askari Bank
Moderniser la gestion des identités pour un avenir sécurisé et évolutif

Askari Bank, l’une des principales institutions financières du Pakistan, cherchait à remédier à l’augmentation des coûts informatiques et aux inefficacités opérationnelles. Les demandes de réinitialisation de mot de passe, très nombreuses, mobilisaient des ressources précieuses du centre d’assistance, tandis que les processus manuels d’intégration et de départ nuisaient à la productivité. Les failles de sécurité, telles que la communication des mots de passe en texte clair, créaient des vulnérabilités inacceptables dans un environnement hautement réglementé par la Banque d’État du Pakistan (SBP). La banque avait besoin d’une solution moderne de gestion des identités pour renforcer la sécurité, garantir la conformité et optimiser les coûts.
75 %

de réduction du temps consacré par le centre d’assistance aux problèmes liés aux mots de passe

 5 jours

à 1 jour de durée du cycle d’intégration/de départ

 80 %

d’adoption de la plateforme d’identité en libre-service par le personnel

 100 %

Protection MFA pour les actions sensibles

 
Automatiser l’intégration et renforcer l’authentification

Askari Bank a collaboré avec Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM Business Partner, pour déployer une solution moderne de gestion des identités et des accès qui répondait à la fois aux objectifs opérationnels et de conformité.

SPS a conçu et déployé le cadre de la solution, en automatisant les workflows d’intégration et de départ afin de réduire considérablement les efforts manuels et le temps de provisionnement. La société a également mis en place un système de réinitialisation des mots de passe en libre-service, qui a permis aux utilisateurs de gérer leurs propres identifiants et a considérablement limité le volume d’appels au centre d’assistance.

Askari Bank a renforcé la sécurité en éliminant les échanges de mots de passe en texte clair et en introduisant l’authentification à étapes (MFA) avec IBM Verify. La banque a utilisé IBM Verify ainsi que les capacités d’automatisation mises en place par SPS pour répondre aux exigences de conformité de la SBP tout en facilitant une expérience utilisateur fluide et sécurisée.
Une personne regardant une application sur son téléphone portable dans un café
Une efficacité accrue, une sécurité renforcée et une expérience utilisateur fluide

En partenariat avec Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank a déployé IBM Verify comme base de sa plateforme moderne de gestion des identités et des accès (IAM). Les principaux résultats enregistrés sont les suivants :

  • Des workflows d’intégration/de départ automatisés intégrés aux systèmes RH, réduisant le cycle de cinq jours à un jour, ce qui fait d’Askari Bank la première institution financière au Pakistan à avoir automatisé l’intégration et le départ numériques
  • Une réduction de 75 % du temps consacré par le centre d’assistance aux problèmes liés aux mots de passe
  • L’adoption de la plateforme d’identité en libre-service par 80 % du personnel
  • L’authentification à étapes (MFA) appliquée avec une protection à 100 % pour les actions sensibles
  • La mise en œuvre de l’authentification unique (SSO) dans 36 applications bancaires, y compris les applications bancaires de base et les applications d’entreprise, une autre première pour les institutions financières au Pakistan
  • La prévention des mots de passe faibles/basés sur des dictionnaires afin d’atténuer les attaques par force brute et par dictionnaire
  • L’automatisation agentique avec MYID Autopilot entraînant :
    • Un temps moyen de résolution (MTTR) de quelques secondes avec intervention humaine ou réinitialisation automatique des mots de passe par l’agent
    • La réduction de la charge de travail du centre des opérations de sécurité (SOC) grâce à la diminution du nombre de tickets et de remontées
    • Une prévention renforcée des violations grâce à la limitation des mouvements latéraux
    • L’amélioration de l’expérience utilisateur grâce à la récupération en libre-service et à un temps d’arrêt minimal
  • Une meilleure conformité aux réglementations de la SBP et une cyber-résilience renforcée

En déployant IBM Verify avec SPS, Askari Bank a considérablement amélioré l’efficacité de son IAM, renforcé sa posture de sécurité et atteint la conformité avec les exigences de la SBP.

Logo Askari Bank
À propos d’Askari Bank Limited

Askari Bank Limited est une banque pakistanaise créée en 1991, qui offre des services bancaires conventionnels et islamiques grâce à son vaste réseau d’agences, de distributeurs automatiques et d’un centre de contact dédié. Elle sert à la fois des clients particuliers et commerciaux et est connue pour l’importance qu’elle accorde à l’innovation technologique et aux produits financiers conformes à la charia. La banque est cotée à la Bourse du Pakistan et opère sous l’égide de la Fauji Foundation.
Logo Software Productivity Strategists
À propos de Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)

Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) est un IBM Business Partner basé à Rockville, dans le Maryland, avec des bureaux à Islamabad, au Pakistan. Elle développe des solutions industrielles qui tirent parti de l’IA et du cloud. En tant qu’innovateur et créateur de solutions de niveau entreprise possédant une expertise dans toutes les phases de la conception, du développement, du déploiement et de la sécurité des produits, SPS aide ses clients à créer et à sécuriser leurs applications. Ses équipes de développement, de qualité, de cybersécurité, de formation, d’exploitation, de surveillance et d’assistance travaillent de concert pour créer des systèmes hautement performants, sécurisés et évolutifs.

