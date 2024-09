« En fournissant des solutions innovantes qui renforcent la sécurité et la résilience, Arrow s’engage à donner aux organisations les moyens de protéger leurs actifs numériques, de façon à ce qu’elles puissent prospérer dans un cyberenvironnement de plus en plus complexe. IBM watsonx a obtenu la reconnaissance du secteur, ce qui renforce l’enthousiasme d’Arrow pour l’IA générative et lui permet de proposer à ses clients des innovations à la pointe de la technologie. En exploitant la puissance de watsonx.ai, Arrow aide ses clients à transformer les opérations cœur de métier de façon intelligente, ce qui permet de garantir la précision, l’évolutivité et l’adaptabilité ».



Matthew Brennan

Vice-président, Alliances fournisseurs

Arrow Electronics